"L’intelligenza artificiale non ucciderà la musica”

Milano, 22 ottobre 2025 – Musica e intelligenza artificiale, un duetto all’apparenza impossibile e per molti temibile. Reno Brandoni, scrittore e chitarrista, ha voluto guardare in faccia “il mostro” avviando un dialogo proprio con l’intelligenza artificiale. Una conversazione che è diventata il libro ‘La musica nasce dove deve nascere – Conversazioni sulla musica con l’intelligenza artificiale’ (Le Ruzzole).

Reno, cos’è la musica per te?

"Per me è un modo di esprimersi. Perlomeno, un modo per esprimere le emozioni. Nella musica senza testi si parla veramente di emozioni”.

Quando hai scoperto la musica?

“All’inizio cercando di suonare chitarra trovata in casa, poi con gli amici. Verso i 16 anni ho capito che si potevano trasmettere emozioni e comunicare Mi ha totalmente travolto, ero timido e la musica mi ha dato un ruolo”.

Cosa pensi dell’intelligenza artificiale?

"È solo un meccanismo matematico, non è intelligenza. È una macchina che elabora dati. La musica parte dalla voglia di scoprire e l’intelligenza artificiale fa parte di questa curiosità. Sapere che c’è qualcosa che può dare proposte: prende parole, le mette insieme, combina discorsi che alla fine sembrano reali. Nel mio libro ho scoperto che va oltre.

Come è stato accolto il tuo libro? Quali sono stati i primi pareri?

"Tutti i miei amici musicisti hanno detto che il libro va dato a tutti i ragazzi in conservatorio. L’ai nel mio libro mette solo ordine, non sta facendo nulla di creativo. E dà anche una prospettiva logica di futuro”.

L’Ai è davvero un pericolo per gli artisti?

“L’artista non dovrebbe porsi il problema di sparire, dovrebbe porsi solo il problema di creare. Crea perché sa fare quello, dà una propria visione. L’Ai non può ‘uccidere’ un artista”.

Hai vissuto un momento “no” durante la stesura di questo libro?

"Sì, a inizio dialogo facevo domande e lei mi rispondeva con altre domande, stava cercando di capire chi aveva davanti. Momento più drammatico è stato quando e dove componevo, io ho detto che nasce dove deve nascere e lei mi ha detto che voleva usarlo come titolo del libro perché si era emozionata. Lì ho detto che forse era meglio lasciar perdere. Ma io continuo a usarla, è uno strumento di lavoro fantastico”.

Quali sono stati i momenti che ti hanno impressionato di più durante questo dialogo?

"L’intelligenza artificiale mi ha spiegato come riesce a parlare di musica se non può ascoltarla, dicendo che lei legge tutti gli spartiti e può capire. E quando le ho chiesto come sarà la musica del futuro mi ha risposto che si evolverà, sarà dedicata a ogni persona e sempre più costruita per colpire le emozioni del singolo. E questo mi ha fatto paura, perché fino ad oggi è condivisione. Mi piace la coralità della musica. Però di fatto con le playlist in streaming è già così, quindi si tratta comunque di un’evoluzione ipotizzabile”.

Progetti futuri?

"Di solito scrivo libri per ragazzi sulla storia della musica, questo nasce come esperimento singolo. Visto il risultato, però, potrebbe arrivare in futuro anche l’idea di un seguito. Per adesso sto puntando sulla musica, però”.

