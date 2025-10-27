Ingrid Carbone: “In aula mi ami o mi odi, col pianoforte porto la musica italiana nel mondo”

Milano, 27 ottobre 2025 – Pianista, concertista, divulgatrice della cultura italiana nel mondo e docente di Analisi Matematica all’Università della Calabria. Sembra un paradosso, eppure tutto questo alberga in una sola persona. Ingrid Carbone può a buon diritto essere considerata una delle eccellenze italiane a livello internazionale.

Ingrid, in te è nata prima la passione per il pianoforte o l’interesse per la matematica?

“Senza dubbio la passione per il pianoforte, che è nata quando avevo 8 anni. Anche se l’interesse per la matematica c’è comunque sempre stato. I miei genitori non sono musicisti, ma mi avevano comprato un pianoforte verticale perché la scuola media della mia città era annessa al conservatorio e quindi per essere ammessi era necessario superare un esame di pianoforte. Una volta entrata in quella scuola, ho iniziato a frequentare le lezioni e quel mondo mi è piaciuto subito, le lezioni non mi bastavano mai. Sono entrata poi nella classe migliore e più difficile dal punto di vista pianistico. All’inizio volevo lasciare perché l’insegnante pretendeva moltissimo da me, ma i miei genitori mi hanno fatto capire che non bisogna arrendersi alle difficoltà e alla fine mi sono data da fare. Nel giro di due anni sono diventata l’alunna migliore del conservatorio. A me le sfide non spaventano, però contemporaneamente so chi si sono. La musica non è per tutti. Sono contentissima della formazione che ho avuto. Con i primi risultati ho capito che stavo andando nella strada giusta. Sono stata molto fortunata, quel Conservatorio mi ha dato tutto. Fondamentale, anche per il mio percorso nella Matematica, è stato il metodo di studio che ho acquisito prima alle scuole elementari e poi lì”.

Ingrid Carbone in aula (Foto Marianna Zupi)

Musica e Matematica non sono però due mondi destinati a non incontrarsi?

"Fino a qualche tempo fa vedevo matematica e musica in competizione. Poi mi sono resa conto che il modo di approcciarmi alla musica è quello che uso per avere a che fare con la matematica. Adesso faccio divulgazione sulla musica, quindi i due mondi sono in qualche modo collegati”.

Musica classica e Matematica sono spesso ammantate da un’aura di esclusività. E’ vero?

"Che musica classica e Matematica siano per pochi è un luogo comune che hanno contribuito i professori e gli artisti a diffondere. Il pubblico si deve sentire partecipe di quello che sta avvenendo. Il pubblico deve entrare nei panni dell’interprete e cercare di capire cosa farà durante lo show, perché può capirlo. In Italia ci sono molte istituzioni musicali che hanno una scelta molto tradizionale, che non esce da certi schemi. Troppo frettolosamente si dice che il pubblico non è pronto. In realtà viene soltanto sempre proposto lo stesso format e così non si mette il pubblico di fronte a proposte nuove L’Italia non sembra pronta ancora a recepire un cambiamento, ma è un cambiamento che io propongo proprio per avvicinare il pubblico. Anche la musica classica soffre come la cultura di tagli, in Italia la cultura è un problema”.

Cosa fai durante le tue “conversazioni concerto”?

"Racconto al pubblico come io vedo la musica, il mio percorso personale. Faccio ricerca perché devo capire cosa sto suonando, ma non è quello l’importante. Quello che voglio fare con le conversazioni concerto è far entrare il pubblico nel mio mondo. Voglio trasmettere quello che so, condividere e fare il possibile per coinvolgere il pubblico”.

Quale aspetto dell’italianità porti nei tuoi tour in giro per il mondo?

“Sono l’unica a fare questo di professione e perciò sono una cittadina del mondo. All’estero cerco sempre di portare la musica italiana, di far conoscere il nostro Paese attraverso opere di compositori italiani o brani che sono stati dedicati all’Italia da compositori stranieri”.

Come sei da docente universitaria di Analisi Matematica?

"Molto rigida in classe durante le lezioni, il mio standard è internazionale. Do massimo rispetto e pretendo massimo rispetto dagli studenti. Non ci sono vie di mezzo: ci sono allievi che mi adorano e allievi che mi odiano. Il mio corso è un allenamento per il cervello, agli esami sono molto corretta. Se non sono andati bene li faccio tornare o integrare. Do moltissimo, pretendo tanto, ma ho una grande empatia”.

Progetti futuri?

“Il 10 novembre sarò al Festival della Scienza di Cagliari. Parlerò della musica con un taglio più matematico. Poi ci saranno qualche appuntamento all’estero e un mio omaggio a Siena a un matematico tedesco che mi è molto caro. Un progetto al quale tengo molto è quello di realizzare un libro che racconti quello che faccio. Per ora c’è l’idea, vedremo”.