Tale e Quale Show 2025, le imitazioni della prima puntata

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
25 set 2025
CRISTIANA MARIANI
Spettacoli
Il programma condotto da Carlo Conti in Prima serata su Raiuno prende il via domani, venerdì 26 settembre

Carlo Conti con il cast di 'Tale e Quale Show 2025'

Milano, 25 settembre 2025 - Manca solo un giorno all’inizio della nuova stagione di ‘Tale e Quale Show’. Il talent show condotto ogni venerdì in Prima serata su Raiuno da Carlo Conti - con la super giuria composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio - torna da domani, venerdì 26 settembre, e promette spettacolo e risate.

Sono di fatto 12 i concorrenti che parteciperanno a ‘Tale e Quale Show 2025’ e c’è fra il pubblico grande attesa per vedere con quali imitazioni dovranno cimentarsi. Il meccanismo, infatti, è quello consueto: ad ogni concorrente viene assegnata di volta in volta una performance di uno specifico personaggio da preparare durante la settimana insieme ai coach e da replicare nella puntata del venerdì sera. Ogni esibizione sarà valutata dalla super giuria e poi votata anche dal pubblico tramite il meccanismo del televoto da casa.

Ecco le imitazioni della prima puntata di ‘Tale e Quale Show 2025’: Peppe Quintale dovrà imitare Elvis Presley, Marina Valdemoro Maino, in arte Maryna, si metterà alla prova con Lady Gaga, Antonella Fiordelisi sarà Gaia, Tony Maiello incarnerà Sal Da Vinci, Le Donatella saranno Alessandra Amoroso e Serena Brancale, Gianni Ippoliti impersonerà Tony Dallara, Pamela Petrarolo sarà Noemi, Carmen Di Pietro imiterà Madonna, Samuele Cavallo sarà Olly, Flavio Insinna imiterà Lucio Corsi e Gabriele Cirilli vestirà i panni di Luciano Pavarotti.

‘Tale e Quale Show’ è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato sul format ‘Your Face Sounds Familiar’ di Gestmusic, parte di Banijay Entertainment. Il programma è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. Le coreografie sono di Fabrizio Mainini, la scenografia di Riccardo Bocchini, i costumi di Simonetta Innocenti. Capo Progetto Eleonora Iannelli. Regia di Maurizio Pagnussat.

