Ilary Blasi torna in tv e conduce ‘The couple’

Ilary Blasi torna in tv e lo fa al timone di un programma televisivo nel quale dovrà parlare di altri e non della propria vita. Debutta in primavera - probabile che la decisione sia di metterlo in palinsesto dopo la conclusione del Grande Fratello - ‘The couple’, reality game che avrà al centro della narrazione coppie di concorrenti.

Coppie di fidanzati, ma anche parenti, amici, storici antagonisti: personaggi noti e volti sconosciuti, si spera realmente, al grande pubblico saranno protagonisti di quello che non è un reality show, bensì un reality game.

La differenza sostanziale è importante: significa che i concorrenti non dovranno semplicemente “stare” come al Grande Fratello, ma dovranno anche affrontare delle prove fisiche e psicologiche. Un po’ come all’Isola dei Famosi, ma senza la parte di sopravvivenza.

La formula è sempre la stessa: i concorrenti dovranno vivere nello stesso stabile, anche se dovrebbero avere la privacy di una stanza da letto per coppia, e interagire fra loro. Con tanto, ovviamente, di prove da superare, strategie, discussioni da affrontare e dinamiche da creare. Per arrivare a eliminare di volta in volta una coppia. Soltanto una, infatti, ovvero l’ultima rimasta in gara, si aggiudicherà l’intero montepremi eliminando tutti gli avversari.