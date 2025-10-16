Il Tre annuncia il nuovo disco: ‘Anima nera’ esce il 7 novembre

Milano, 16 ottobre 2025 – Il Tre sta tornando. Il 7 novembre uscirà su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico per Warner Music Italy ‘Anima nera’, il nuovo album del rapper e cantautore romano. Guido Luigi Senia, in arte Il Tre, è uno dei rapper con il maggior numero di sfaccettature nel panorama musicale italiano. Basti pensare che anche nel nuovo disco ‘Anima nera’ i temi al centro del suo racconto sono la dipendenza affettiva, la paura, il tradimento, la solitudine, ma anche il coraggio di inseguire il proprio sogno. Temi importanti, che hanno un peso specifico notevole. Il 12 settembre è uscito ‘Paura di me’, il singolo che di fatto anticipa il nuovo disco.

Sul web

Sono quasi 800mila gli ascoltatori mensili su Spotify, il brano che il rapper ha presentato al Festival di Sanremo 2024, ‘Fragili’, ha oltre 31 milioni di ascolti in streaming, mentre le canzoni record de Il Tre sono ‘Cracovia parte 3’ con 66 milioni e ‘Te lo prometto’, con 60 milioni.

Le date del tour de Il Tre

Dopo il disco, Il Tre sarà in tour: venerdì 28 novembre partirà dall’Estragon di Bologna il suo Live Tour 2025, che proseguirà a Firenze (domenica 30 novembre 2025 al Teatro Cartiere Carrara), per poi fare tappa a Padova (martedì 2 dicembre 2025 al Gran Teatro Geox), Torino (mercoledì 3 dicembre 2025 al Teatro Concordia) e Molfetta (BA) (venerdì 05 dicembre 2025 all’Eremo Club). La tournée si concluderà a Milano (martedì 16 dicembre 2025 al Fabrique) e Roma (giovedì 18 dicembre 2025 al Palazzo dello Sport).