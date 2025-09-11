Il testamento di Baudo. La storica segretaria riceverà quanto i figli

È stata divisa in tre parti quasi uguali l’eredità di Pippo Baudo, il presentatore morto lo scorso 16 agosto al Biocampo di Roma, dopo aver condotto 13 edizioni di Sanremo ed essere stato una presenza ‘forte’ nella televisione italiana, pubblica e privata. Il suo testamento è stato aperto martedì – ha riportato ‘Il Messaggero’ - nello studio del notaio Renato Carraffa, a Bracciano (Roma), alla presenza di Alessandro e Tiziana, i due figli di Baudo nati da due diverse relazioni, e di Dina Minna, l’assistente che per quasi 36 anni è sempre stata a fianco dello showman.

È stata lei, con accanto Tiziana, la figlia di Baudo nata nel 1970, ad accogliere le centinaia di persone che hanno reso omaggio alla camera ardente del presentatore al Teatro delle Vittorie.

Il patrimonio di circa 10 milioni di euro è stato accumulato in decenni di carriera televisiva e imprenditoriale. Solo i 13 Festival di Sanremo da lui condotti fruttarono a Baudo circa 800.000 euro l’uno. Vanno aggiunti poi contratti pubblicitari, diritti d’immagine e le collaborazioni con la Rai e, per un breve periodo, con Mediaset. E poi ci sono gli immobili: cinque appartamenti a Roma (uno in zona Prati e altri nel centro storico); una villa a Fiano Romano; terreni a Noto e Siracusa.

Dieci milioni possono sembrare tanti, ma paiono pochi se confrontati coi cachet attuali e se si considera che il conduttore ha avuto una carriera lunga 60 anni.

Secondo le indiscrezioni, oltre ai due figli e alla segretaria potrebbero aver ricevuto dei lasciti anche due avvocati, legali di Baudo, che martedì hanno presenziato alla lettura delle ultime volontà del presentatore, e non si escludono anche possibili donazioni ad opere benefiche.

Alessandro Baudo, nato nel 1962 dalla relazione con Mirella Adinolfi e riconosciuto nel 2000, e Tiziana, nata nel 1970 dal matrimonio con Angela Lippi, dovranno così dividere l’eredità con Dina Minna. Baudo aveva conosciuto la segretaria giovanissima negli anni Ottanta. Da allora è sempre rimasta al suo fianco: organizzava gli impegni professionali, gestiva i rapporti con i collaboratori, filtrava le telefonate e, negli ultimi tempi, si occupava anche delle cure mediche quotidiane.

"Ho perso un padre", ha detto più volte dopo la morte dello showman.

Parlando con la stampa, l’ex moglie di Baudo, Katia Ricciarelli, ha recentemente svelato alcuni dettagli sul rapporto fra Pippo Baudo e Dina Minna: "Una volta mi disse (Baudo, ndr) di averle intestato due appartamenti di Roma. Io rimasi colpita e gli chiesi come mai. Mi rispose: ’È buona e mi sta vicino’. Questo le fa capire tutto", raccontò al Giornale.

