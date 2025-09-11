Il ritorno di Celentano. Mori scrive all’ad Rai: "Rivolete Adriano?"

Firmata nell’80 da Toto Cutugno, Cristiano Minellono e lei stessa, “Il tempo se ne va” è il titolo della hit di suo marito citato da Claudia Mori nella lettera indirizzata ieri all’ad Rai Giampaolo Rossi per puntare il dito sui tentennamenti di Viale Mazzini. "Le scrivo perché, a questo punto, mi corre l’obbligo di sollecitare una sua risposta circa l’interesse – o meno – del ritorno di Adriano Celentano in Rai". dice nella missiva l’altra metà della coppia più bella del mondo, ricostruendo un incontro avvenuto mesi fa a Milano, nella sede del Clan Celentano, alla presenza dello stesso Rossi e del sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. In quell’occasione Rossi avrebbe manifestato grande interesse per il nuovo progetto del consorte, tanto da ipotizzare un secondo incontro, con la presenza dello stesso Celentano, per visionare il lavoro. Proposito, però, rimasto tale. "Vede, dott. Rossi, una risposta è d’obbligo. Qualunque essa sia" incalza la Mori. "La Rai è interessata al ritorno di Celentano? È questa la risposta più importante che ci dovete dare". Di maniera la replica dell’ad, che riaffermando la statura artistica di Adriano, "un pezzo della storia della cultura popolare italiana, un racconto della nostra nazione anche nel mondo", auspica di rivederlo presto in Rai, anche se con un progetto diverso da quello di cui si chiede conto. "Accogliamo la sollecitazione della signora Mori con l’idea di costruire un grande omaggio: una serata evento su Rai 1" scrive l’ad. "Non ci accontentiamo del solo repertorio d’archivio, vogliamo un ritorno all’altezza della sua leggenda, un momento di festa per tutto il pubblico italiano. E se vorrà, lo accoglieremo a braccia aperte anche al prossimo Festival di Sanremo". Seccata la replica della Mori: "Questa volta lei avrebbe superato anche Fabrizio Del Noce, che si dimise dopo aver visto la prima puntata di ‘Rockpolitik’, mentre lei non ha ancora visto nulla e già si è preoccupato. Ha rifiutato di vedere il lavoro di Adriano. La capisco, sa, dott. Rossi, a volte Adriano spaventa anche me. Ma solo DOPO (scritto maiuscolo, ndr) avermi mostrato il suo lavoro, non prima". E conclude: "Mi sorprende la sua risposta, che parla di una proposta di cui non si è mai discusso: una prima serata su Rai Uno. Tantomeno di Sanremo".

L’ultima apparizione televisiva del Molleggiato risale al 2019, su Canale 5, con lo show “Aspettando Adrian”, a supporto dell’omonima serie animata firmata da Milo Manara. I risultati rimasero, però, al di sotto delle aspettative: partito a gennaio con il 21,92% di share, lo show in quattro puntate vide crollare gli ascolti al 9,2%, con una temporanea sospensione e una ripresa, in autunno, con un altro titolo (“Adrian Live – Questa è la storia…”), un’altra durata e la conduzione dello stesso Celentano, con una media finale del 13,21%. Anche la serie animata passò dal 19% iniziale all’8,35%, chiudendo le nove puntate con una media del 10,73%. Da allora, voci e indiscrezioni su un possibile ritorno del Molleggiato in tv si sono susseguite, senza però alcun esito concreto.