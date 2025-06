"Il mio Sandokan? Guerriero e spirituale"

L’aria di Riccione è già calda a giugno, ma quando Can Yaman fa il suo ingresso sul red carpet dell’Italian Global Series Festival, la temperatura sale alle stelle. Il divo turco, 35 anni, sguardo penetrante e camicia aperta sul petto, è arrivato con tutto il carisma di un protagonista, sia nella fiction che nella vita. Con lui, Sara Bluma, la nuova compagna, la dj che ha conquistato il cuore dell’uomo destinato a rivestire i panni di una delle icone più leggendarie della cultura pop italiana: Sandokan.

L’epopea nata dalla penna di Emilio Salgari alla fine dell’Ottocento torna a vivere in una nuova, attesissima serie firmata Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Un progetto titanico, girato in Italia – tra Lazio, Toscana e Calabria – con ambientazioni spettacolari che ricreano il fascino esotico del Borneo e della Malesia.

L’ambizione? Far conoscere alle nuove generazioni il mito della Tigre di Mompracem, l’eroe ribelle che combatte contro il colonialismo e per la libertà del suo popolo. "Per me è stata una sfida e un sogno insieme", racconta Yaman, accolto in sala da un’ovazione e da oltre 900 fan impazziti. "Sono arrivato in Italia cinque anni fa per prepararmi al ruolo, poi la pandemia ha bloccato tutto. Ho vissuto momenti difficili, ma non ho mai smesso di crederci. Quando ho ricevuto la conferma che si sarebbe girato, ho pianto di gioia. È stata una delle emozioni più forti della mia carriera".

Il nuovo Sandokan è un personaggio complesso, che evolve, che cresce. "Non è solo un combattente, è un uomo che attraversa un percorso spirituale e umano. Ho dato tutto per interpretarlo. È stato come girare quattro film in uno: ci sono battaglie, viaggi, amori, tradimenti, trasformazioni profonde. E sì, tanto allenamento: mi sono preparato come un atleta", sorride.

Accanto a lui, sul palco e sul set, un cast di altissimo profilo. Alessandro Preziosi interpreta Yanez, il fedele amico di Sandokan: "Un personaggio che incarna l’amicizia vera, quella che resiste a tutto. Can e io abbiamo trovato subito una grande intesa". C’è poi Alanah Bloor, la giovane attrice che dà volto a Lady Marianne, la celebre Perla di Labuan, l’amore contrastato di Sandokan. "È un personaggio affascinante, pieno di sfumature. Dietro l’aspetto da principessa c’è una donna moderna, forte". Il progetto, fortemente voluto da Matilde Bernabei, presidente di Lux Vide, nasce anche come omaggio a suo padre Ettore Bernabei, che fu il primo a portare Sandokan in televisione nel 1976, con una serie diretta da Sergio Sollima e interpretata da un indimenticabile Kabir Bedi. "Lui era maestoso, carismatico, indimenticabile", ricorda la Bernabei. "Ma era il Sandokan del suo tempo. Oggi abbiamo voluto raccontare l’uomo dietro il mito, un eroe libero, un leader che difende la giustizia e la natura, un simbolo universale. Stiamo già immaginando una seconda stagione, e forse anche una terza".

La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati sottolinea: "Questa non è solo una serie d’avventura. È un grande affresco epico, che parla di libertà, amore, identità. E lo fa con una qualità produttiva altissima: 2500 comparse, una troupe di 150 persone, effetti speciali innovativi per ricreare le battaglie navali. È un prodotto che porteremo in tutto il mondo". La serata si chiude con l’ultimo bagno di folla. Can Yaman viene assediato da fan in lacrime, richieste di selfie, urla d’amore. E lui non si sottrae. Stretta la mano di Sara Bluma, si volta verso la folla, sorride, e dice: "Essere Sandokan significa credere in qualcosa di più grande di sé. È un onore, e una responsabilità. Ma io sono pronto". La Tigre è tornata. E ha il cuore che batte forte.

Nives Concolino