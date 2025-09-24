Il Festival di Luce!. Due giorni di visioni e pensieri “senza filtri“

Un titolo che è già un manifesto: "Senza filtri". È questo il filo conduttore del Festival Luce! 2025, in programma il 17 e 18 ottobre nella cornice di Palazzo Vecchio a Firenze. Due giorni che renderanno la città un laboratorio di pensieri e visioni. Si avvicenderanno voci capaci di raccontare il presente, come il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa; la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, con una riflessione sul valore dell’inclusione e sulla necessità di abbattere barriere; il direttore del Tg La7 Enrico Mentana, che richiamerà la responsabilità di un’informazione trasparente; il conduttore Rai Carlo Conti. Accanto a loro un mosaico di ospiti, pronti a stimolare coscienze da tanti punti di vista: la sindaca Sara Funaro, il videoreporter Giuseppe Bertuccio D’Angelo, la ceo Unhate Foundation Irene Boni, frate Matteo Brena, la fotogiornalista Cinzia Canneri, il campione paralimpico Daniele Cassioli, la scrittrice Teresa Ciabatti, Giulia Cicoli (Advocacy e Fundraising Still I Rise), la cantante Clara, la dirigente della Polizia postale Eva Claudia Cosentino, la reporter Teresa Gavazzi (pronipote di Anna Kuliscioff), la Founder & Ceo Clef consulting Mariangela Genovese, le cantautrici Lil Jolie e Vale LP, la ginecologa Alessandra Kustermann, la psicologa e viaggiatrice Giulia Lamarca, il presidente fondazione Arpa Luca Morelli, il presidente del gabinetto Vieusseux Riccardo Nencini, il giornalista Francesco Oggiano, il medico Nicolò Pasero, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia, la rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci, la rettrice dell’Università di Torino Cristina Prandi, il content creator Max Proietti, la campionessa mondiale di ginnastica Sofia Raffaeli, la direttrice Engagement, Marca e Comunicazione Findomestic Banca Anna Maria Russo, la giornalista Chiara Trombetta, la criminologa Anna Vagli, lo "Spiderman di corsia" Mattia Villardita, il rettore della scuola universitaria superiore San’Anna di Pisa Nicola Vitiello.

Il 17 ottobre, nella Sala d’Arme, sarà dedicato agli studenti e ai temi di prevenzione, crescita e inclusione, e per l’occasione è prevista l’uscita dello speciale magazine Luce!, distribuito gratuitamente in edicola.

Sabato 18, nel Salone dei Cinquecento, sarà la volta delle istituzioni e dei panel su giornalismo, coraggio femminile e valore dello sport, condotti dalla giornalista Monica Peruzzi. Da non perdere poi l’assegnazione, a una delle dieci realtà finaliste, del Premio Luce! Startup Inclusiva, alla terza edizione. "Il Festival Luce! è ormai un appuntamento atteso e riconosciuto, perché sa unire la voce delle istituzioni a quella dei giovani, con un linguaggio diretto e inclusivo", dichiara Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!.

Il Festival è organizzato in collaborazione con il Comune di Firenze e insieme all’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; main partner dell’evento Anas, Eni, Mundys e Unicredit; partner Findomestic e Legacoop; award partner Rekeep; hospitality partner è Excelsior Florence; event supporter Ruffino e Forniture civili. Non perdetevi gli aggiornamenti su luce.news/festival2025.