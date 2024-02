Il cartone Hello Kitty festeggia 50 anni. Super mostra a Londra

Hello Kitty compie 50 anni e finisce in mostra a Londra. Ecco un allestimento sul personaggio immaginario giapponese, il grosso viso, disegnato dalla designer Yuko Shimizu, che ha sfondato lo schermo, riempito i fumetti e animato intere generazioni. Momenti di mezzo secolo ora finiti al centro della mostra Cute alla Somerset Gallery di Londra. Rassegna in cui, dietro a concetti come dolcezza, tenerezza e adorabilità, fa capolino il versante maligno e potenzialmente disturbante del ‘cuteness’.

La mostra è per tutte le età, alla luce di quella della sua ispiratrice: spesso vestite alla maniera della loro eroina, teenager e donne non più giovani attraversano i saloni dell’ex palazzo dei duchi di Somerset alle spalle del ponte di Waterloo, racconta l’Ansa. "Dalla tenerezza all’aggressivita nei confronti di beni di consumo chiaramente subordinate e non minacciose", come spiega la sociologa Sianne Ngai, autrice di saggi sulla categoria estetica del ‘cutè.