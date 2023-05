‘I Migliori Anni dell’Estate’: scaletta e ospiti del 27 maggio

Dopo il boom di ascolti della scorsa settimana, Carlo Conti torna in prima serata con un altro assaggio de ‘I Migliori Anni dell'Estate’, il secondo spin-off della nuova trasmissione targata Rai. Sabato 27 maggio, alle 21.25 su Rai1, andrà in onda la seconda e ultima puntata pilota del nuovo show, un test che il programma ha già superato brillantemente sabato scorso: con 3 milioni 894 mila telespettatori, Conti ha conquistato il 24,4% di share e si è aggiudicato il podio della trasmissione più seguita della serata. Nella seconda puntata, nuova carrellata di canzoni che hanno accompagnato le estati italiane, tra successi e tormentoni. Anche la seconda puntata sarà tutta dedicata ai grandi classici alle hit estive degli anni 60, 70, 80 e 90.

La puntata del 27 marzo

“Il cobra non è un serpente, ma un pensiero frequente che diventa indecente quando vedo te”. Si parte con il Kobra, il brano più famoso di Donatella Rettore, neo laureata ad honorem allo Iulm di Milano. La cantante trevigiana sarà tra gli ospiti della seconda e ultima puntata dello spin-off della nuova trasmissione di Carlo Conti. Ma non si fermerà al Kobra. Donatella – che tra il ‘79 e l’89 ha partecipato a otto edizioni del Festivalbar, salendo cinque volte sul podio nelle diverse categorie – canterà molti dei suoi brani di successo. Da ‘Splendido splendente’ – che nel ‘79 ha vinto il ‘Premio Rivelazione dell’anno’ ed è stato uno dei brani più gettonati di quell’estate – alla canzone vincitrice di Festivalbar 1981, il famoso brano intitolato ‘Donatella’, a Lamette (1982), Kobra (canzone vincitrice nella categoria Donne) e altre ancora. Nell’89 la Rettore si è aggiudicata il Premio speciale dell’estate con ‘Zan Zan Zan’.

Gli ospiti

Ospite della ‘My list’ di Carlo Conti sarà Pupo, interprete e autore di successi internazionali come ‘Gelato al cioccolato’, ‘Su di noi’, ‘Forse’, ‘Un amore grande’ e ‘Sarà perché ti amo’, scritta per i Ricchi e Poveri con cui parteciparono al Festival di Sanremo 1981. Record di Festivalbar per Patty Pravo, presente sul palco più atteso dell’estate per 12 edizioni, tra il 1969 e il 2000. Dal ‘Paradiso’, grande successo del 1969, al tormentone del 1973 ‘Pazza Idea, tormentone, fino a ‘Pensiero stupendo’ (1997). E non solo. La ‘Ragazza del Piper’ ha fatto sognare (e innamorare) intere generazioni di giovani. Nella sua lunga carriera ha firmato numerosi successi, come ‘La bambola’ (1968), ‘Ragazzo triste’ (1970), ‘E dimmi che non vuoi morire’ (1997) solo per citarne alcuni. Non solo musica italiana. Nella colonna sonora delle grandi estati ci sarà spazio anche per il trio musicale americano tutto al femminile ‘The Ritchie Family’, con il loro pezzo più famoso ‘The Best Disco In Town’ (1976). Ascolteremo anche ‘Aserejè’, il tormentone dell’estate 2002 delle ‘Las Ketchup’, il gruppo musicale spagnolo fondato dalle sorelle Lola, Pilar e Lucía Muñoz, figlie di un chitarrista di flamenco noto in Andalusia con il nickname di ‘El Tomate’. A scandire la lunga scaletta della seconda puntata, ci sanno i siparietti comici di Dado e la coppia Gigi & Ross.

Orchestra e costumi

Le esibizioni musicali – live dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma – saranno accompagnate dall’orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del Chorus di Fabrizio Mainini, con i costumi di Simonetta Innocenti creati per appositamente per ricreare le atmosfere dei vari decenni.

Dove vedere la puntata del 27 marzo

La seconda puntata delli spin-off di Carlo Conti, conduttore de ‘I Migliori Anni dell'Estate’, andrà in onda sabato 27 marzo su Rai1, alle ore 21.25. La serata verrà trasmessa in streaming anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile rivedere anche la puntata del 20 maggio.