I Coma Cose si sono lasciati: l’annuncio ufficiale

Milano, 6 ottobre 2025 – “L’addio non è una possibilità”. Eppure i Coma_Cose si sono ufficialmente separati. Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, in arte Fausto Lama e California, si erano sposati quasi un anno fa. Ma la crisi era evidentemente dietro l’angolo. Tanto che il duo che ha fatto cantare e ballare tutta Italia con ‘Cuoricini’ dal Festival di Sanremo in avanti ha scelto di separarsi.

E lo hanno fatto con un annuncio congiunto sui social network: "Ebbene si… Fausto e Francesca si sono lasciati. È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere”.

"Sono stati 10 anni strepitosi – proseguono Fausto Lama e California - un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale. L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile, ‘L’Addio non è una possibilità’ dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti. Grazie, è stato bellissimo” hanno concluso.