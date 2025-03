Grande Fratello, Helena contro Zeudi per colpa di un aereo: “Rimarrai sola nella vita”

Terz’ultimo week-end di Grande Fratello e ancora una volta le sceneggiate, i litigi, le accuse e le discussioni sul nulla cosmico. E quando si parla di discussioni e nulla cosmico non si può non pensare all’ormai evidente incompatibilità fra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. E di mezzo, come era successo nei giorni scorsi, c’è ancora una volta un aereo inviato dall’esterno sulla casa del Grande Fratello.

Aereo che, ovviamente, non dipende dagli inquilini. Ma evidentemente questo aspetto da Helena Prestes non è mai stato compreso. E infatti, come era avvenuto pochi giorni fa, ecco che dà il via a una nuova discussione.

L’aereo passato sulla Casa recava uno striscione che recitava: “La sessualità nnè confusione. ZDP noiconte”. E da qui ecco il disastro: Helena se la prende con Zeudi, la quale rifiuta il confronto rifugiandosi in piscina con Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Le quali fanno quadrato nei confronti dell’amica e intimano alla modella brasiliana di non iniziare a intavolare alcun confronto.

“Ma tu che cosa vuoi da me?” domanda la ex Miss Italia.

“Che me ne frega della tua sessualità, amore mio. Dico che hai fatto confusione in quello che hai fatto con me. Sei stata bugiarda e falsa, facendo così rimarrai sola nella vita” sentenzia Helena Prestes.

E così ecco che oltre allo scontro che ha di fatto sancito l’addio, definitivo sembra, fra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, ecco che la Casa si è animata anche con questa discussione. Mancano solo due puntate del serale alla conclusione del Grande Fratello – la finale è prevista per lunedì 31 marzo – e la tensione è sempre più alle stelle. Guardacaso le discussioni stanno vedendo schierati in due opposte fazioni i finalisti e i non finalisti. Che da parte di questi ultimi – Shaila ed Helena in primis – ci sia un po’ di paura di rimanere fuori?