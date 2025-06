Sesso, droga e musica: le rivelazioni di Guè a ‘Belve’

“Le dipendenze, la droga, la malavita sono un’esperienza che fanno parte della mia vita ma non lo consiglio a nessuno, è completamente distruttiva. A me ha rovinato la vita”. Basterebbe questa frase di Cosimo Fini (in arte Guè) per farsi un’idea dell’intervista con Francesca Fagnani nel corso della quinta puntata di ‘Belve’ in onda su Rai2. Ma il rapper ha detto anche molto altro.

Guè a cuore aperto confessa i suoi errori

Già, perché a questa confessione ha fatto seguito un altro dettaglio significativo: in passato ha speso migliaia di euro in pochi giorni su piattaforme online per adulti, definendo quel comportamento “una dipendenza paragonabile al gioco d’azzardo”. Un altro passaggio emblematico dell’intervista è stato il racconto sul suo occhio sinistro, affetto da blefaroptosi, una patologia congenita che gli impedisce di aprirlo completamente “Avrei potuto operarmi, ma ho scelto di non farlo. È una parte di me. La mia storia passa anche da lì”. Insomma, in un mondo come quello dello spettacolo in cui l'immagine pubblica è spesso filtrata e costruita, la scelta di non modificare un proprio tratto distintivo diventa, per l’intervistato, un atto di coerenza e accettazione di sé. Come se non bastasse, durante l'intervista dove certo è stato molto schietto e diretto, l’artista ha anche rivelato un episodio in cui, fumando in un hotel, ha causato un incendio disastroso.

La dichiarazione choc sui cantanti e la droga

Niente nomi, beninteso, ma dalle sue parole non sembra una dichiarazione buttata lì a caso, anzi. L’autore di ‘Rose nere’ fa tremare alcuni suoi ‘colleghi’ quando parla di droghe, provando a squarciare il velo di ipocrisia che avvolge questo argomento. “Conosco tanti cantanti di musica leggera, molto famosi, che fanno un uso smodato di droga peggio di noi rapper”. A chi avrà voluto riferirsi?

Il difficile rapporto con Fedez

Sul ‘banco degli imputati’ per così dire, ci finisce anche un altro rapper molto celebre: Fedez. L’ex memebro dei Club Dogo ammette: “Tra noi non ci siamo mai presi. Lui è un personaggio che fa qualcosa che è opposto del mio. Con intelligenza fa gossip, fa pubblicità, fa cose che non sono il mio”.