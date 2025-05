Zeudi Di Palma nella bufera: fino a 120 euro per vederla. Ma intanto i fan pagano

Il Grande Fratello si è concluso da quasi due mesi e Zeudi Di Palma ne è stata una delle principali protagoniste sino alla fine. E oltre, visto che insieme a Lorenzo Spolverato - e alle sue spiegazioni sul perché sia finita la sua storia con Shaila Gatta -, è l’unica ex concorrente dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ad essere ancora un minimo in circolazione.

Peccato che Zeudi Di Palma sia in circolazione soprattutto perché suscita polemiche. Prima la decisione di iniziare a fare tatuaggi alla modica cifra di 300 euro l’uno e ora di nuovo la monetizzazione: un “meet and greet” che costa ai fan 120 euro.

E già qui non ci siamo: un “incontra e saluta” a pagamento è roba da grandi star, da nomi che diventano brand famosi. Zeudi Di Palma è stata Miss Italia, ricordiamolo. Non Jennifer Lopez nè Lady Gaga, però.

Eppure tutti i torti non li ha. Andiamo con ordine. Il “Fan meet” di Zeudi Di Palma si svolgerà l’11 giugno al Teatro Olimpico di Roma. Roma, appunto. E l’annuncio sul sito del Teatro è in spagnolo. Il che già è surreale. Poi c’è l’indicazione: “Spettacolo ore 20.30”. Ma non era un “incontra e saluta”? La serata non si chiama “Fan meet”? Ci dobbiamo essere persi qualcosa. Passiamo ora ai prezzi: 50 euro per un posto in balconata, 70 in poltrona e poltronissima laterale e 120 euro, con tanto di vero “Meet and greet” - cioè chi spende 120 euro compra anche la possibilità di salutare Zeudi Di Palma -, per la poltronissima centrale.

E qui ecco le levate di scudi. Legittime, per carità. Ma se poi si clicca su “Compra” si rimane sorpresi: il teatro, ovviamente, è semivuoto, ma l’unico settore quasi esaurito è proprio quello della poltronissima centrale. Ovvero quello che costa allo spettatore 120 euro a posto. Una marea di posti disponibili invece per i settori da 50 e da 70 euro. La domanda, quindi, non può che arrivare travolgente: se ci sono fan disposti a comprarsi un incontro con la propria beniamina pagandolo 120 euro, siamo sicuri che la colpa di tali proposte assurde sia soltanto del management e del personaggio?