Grande Fratello Vip, quando comincia, concorrenti e opinionisti

I vip, o pseudo tali, dell'ultima edizione del Grande Fratello sono in vacanza e documentano sui social network spostamenti, feste, eventi a cui partecipano, fine delle storie d'amore, ripresa delle relazioni e tutto quanto venga loro in mente pur di rimanere sulla cresta dell'onda, ma intanto gli autori e la produzione del Grande Fratello Vip è impegnata nell'organizzazione della prossima edizione del reality show.

Un programma che dovrà necessariamente cambiare qualcosa per non rischiare di avere di nuovo dinamiche decisamente decotte e un cast poco interessante e avviluppato su se stesso come è avvenuto nell'ultima edizione.

Quindi come sarà il prossimo Grande Fratello Vip? Senza dubbio con lo stesso conduttore - Alfonso Signorini continua a convincere i vertici Mediaset, un po' meno il pubblico -, ma non con le medesime opinioniste. Sonia Bruganelli ha già annunciato da tempo che non farà parte del cast, mentre è degli ultimi giorni la volontà di Orietta Berti di concentrarsi maggiormente sulla musica piuttosto che sul reality show. Che possa tornare Pupo? Difficile, viste anche le recenti polemiche che lo hanno travolto per le frasi pronunciate sul caso Impagnatiello.

Il Grande Fratello Vip dovrebbe andare in onda da lunedì 18 settembre, difficile che possa stabilire il record di puntate vista la formula di questo reality.

Chi saranno i concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip? Si era immaginato - e forse sperato - un cast interamente di persone comuni, i cosiddetti nip, ma la produzione e gli autori hanno pensato a una composizione ibrida con 8 nip e 12 volti noti. La speranza è che i concorrenti sconosciuti lo siano davvero e che i vip lo siano altrettamento veramente. Insomma, la speranza è che gli influencer e i pseudo personaggi da social network questa volta vengano esclusi.