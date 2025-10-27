Il Grande Fratello raddoppia: stasera alta tensione

Roma, 27 ottobre 2025 - Il Grande Fratello chiude in anticipo? Per il momento no e proprio per cercare di scongiurare il più possibile quella che sarebbe la soluzione più estrema, ecco alcuni correttivi. Che però, va sottolineato, hanno un doppio valore. Da questa settimana, e quindi dalla puntata di oggi lunedì 27 ottobre, il reality show condotto da Simona Ventura comincia con il doppio appuntamento settimanale: il Grande Fratello va in onda il lunedì e il giovedì in Prima serata su Canale 5. Cosa significa questo? Che c’è la forte volontà di velocizzare le eliminazioni e le dinamiche per arrivare, probabilmente, prima alla conclusione del programma. Per non far concludere tutto, insomma, alla chetichella come fosse un The Couple qualsiasi. D’altro canto, noblesse (déchue, ca va sans dire) oblige: il Gf ha una storia non paragonabile al “parvenue” The Couple.

Ecco quindi la decisione più classica quando gli ascolti tv proprio non carburano (tranne nel caso delle produzioni targate Fascino e Maria De Filippi: Temptation Island nell’ultima stagione aveva triplicato, ma in quel caso il cambio di messa in onda era dovuto agli strabordanti risultati in termini di share e audience): doppio appuntamento settimanale.

Oggi, lunedì 27 ottobre, il Grande Fratello vedrà una nuova eliminazione: i nominati al televoto sono Benedetta, Matteo e Rasha. A proposito di Benedetta: la concorrente sarà al centro di un momento molto pesante, architettato appositamente per cercare di risollevare gli ascolti di questa edizione del reality show.

Ad anticiparlo è stata la stessa conduttrice Simona Ventura - e questo fa molto riflettere su quanto il programma abbia bisogno di racimolare pubblico in ogni modo -, la quale ha raccontato di essere stata a Scampia per raccogliere le doglianze di Valentina, fidanzata di Domenico. Ovviamente stasera Valentina tornerà nella casa del Grande Fratello per fare una piazzata al fidanzato, reo di essersi di nuovo avvicinato troppo proprio a Benedetta. Basterà questo a far riavvicinare i telespettatori al Grande Fratello? All’Auditel domani mattina l’ardua sentenza.