Grande Fratello, le “Superchicche” Zeudi, Shaila e Chiara non esistono più: svelati gli altarini

Ma non erano le “Superchicche”? Anzi le “Chicas” come le ha ribattezzate un Alfonso Signorini che neanche ha idea del fatto che le ‘Superchicche’ siano un cartone animato molto seguito? Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma e Shaila Gatta nel giro di un paio di giorni sono diventate da amiche inseparabili a litiganti principali del Grande Fratello. E nessuna, fra le tre, gode di questo fatto. Anzi, in realtà probabilmente Shaila Gatta è quella che in questi giorni si trova maggiormente sotto i riflettori. Anzi, che si è messa di nuovo sotto i riflettori.

Immaginare che non sia tutto frutto di una strategia per cercare di attirare di nuovo l’attenzione su di sè è, infatti, irreale. Prima il teatralissimo - come tutto quello che ha accompagnato la loro storia d’amore all’interno della casa del Grande Fratello - ritorno di fiamma con Lorenzo Spolverato - altro concorrente che un minuto sì e l’altro pure invoca la propria presenza all’interno dei “blocchi” narrativi delle puntate serali del reality show di Canale 5 - e ora ecco i litigi con Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. Le quali, va sottolineato, in questi giorni hanno discusso anche fra loro. Le accuse sono le più disparate: si va da frasi dette in Confessionale a “strategie per convincere Shaila a stare lontana da Lorenzo”, passando per “tu non mi hai difesa quando lo studio mi ha dato addosso”.

E’ l’avvicinamento alla finale, bellezza. Nel senso che ormai tutti gli altarini, i teatrini, le strategie e gli avvicinamenti fatti ad arte vengono smantellati. E si scopre una sola, triste ma molto umana, verità: ad aver spinto molti rapporti all’interno di questo programma televisivo è stata solo la convenienza. A ora che le luci della Casa stanno per spegnersi, ci si libera del gioco di queste strategie per far posto ai veri sentimenti. In questo il Grande Fratello è ancora davvero un reality show. Peccato che lo stia diventando soltanto negli ultimi dieci giorni di messa in onda.