Grande Fratello, stasera la seconda finalista: Helena favorita

La seconda finalista. Un mese esatto alla fine di questa edizione del Grande Fratello. Un'edizione che a molti sembra infinita - sei mesi, una durata che ha ben pochi precedenti nel mondo dei reality show europei - e che invece si concluderà il 24 marzo.

Chi vincerà? Difficile dirlo con certezza, anche se probabilmente a giocarsi il primato saranno Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Javier Martinez ed Helena Prestes. D'altro canto, sono stati i quasi esclusivi protagonisti di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini sin dalla prima puntata. Ad oggi però di finalista ufficiale ne è stato nominato uno solo, ovvero Lorenzo Spolverato.

Nella puntata del Grande Fratello di questa sera, ovvero lunedì 24 febbraio, verrà decretata la seconda finalista. "Seconda" perché sarà scelta fra le concorrenti donne. E inevitabilmente il pensiero va a quell'Helena Prestes che è fra le preferite indiscusse del pubblico praticamente da inizio edizione.

Probabile che durante la puntata di questa sera venga aperto un televoto flash per decretare il nome della finalista. E in quel caso le porte della finale si spalancherebbero per Helena Prestes. Che comunque se la dovrà vedere con Shaila Gatta e Amanda Lecciso, entrambe personaggi amati e discussi fuori e dentro la Casa.