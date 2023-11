Grande Fratello, salta la puntata di stasera: perché e cosa va in onda

Caos al Grande Fratello: questa sera sarebbe dovuta andare in onda la puntata serale, ma questo non accadrà. Cosa sta succedendo? Cambia ancora il palinsesto di Canale 5, ma questa volta lo fa all'improvviso e innesca un effetto domino che coinvolge ben tre programmi.

Il Grande Fratello non va in onda questa sera, ovvero mercoledì 15 novembre, come invece era stato previsto. Al suo posto è in programmazione il film 'Il Gladiatore' con Russell Crowe. Il reality show condotto da Alfonso Signorini torna quindi nella sua collocazione originaria, ovvero giovedì sera e cioè domani.

Perché? La motivazione è da ricercare nello slittamento del programma che avrebbe dovuto prendere il posto proprio del Grande Fratello, ovvero 'Io Canto Generation'. Che non va in onda domani, ma venerdì sera.

Un ping pong che di certo non può giovare agli ascolti già traballanti del Grande Fratello, programma che ormai sembra essere considerato sempre di più un tappa buchi da parte dei vertici di Mediaset.

Una curiosità: questa sera sarebbe dovuta entrare come concorrente nel reality show Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti. Il suo ingresso era già stato rinviato a causa della sua positività al coronavirus dei giorni scorsi. Oggi il tampone è risultato negativo, ma ecco la nuova sorpresa. A questo punto la domanda è: riuscirà Perla Vatiero a varcare la porta rossa prima o poi?