Grande Fratello, quanto ha vinto Jessica Morlacchi: i guadagni dei concorrenti

Jessica Morlacchi ha vinto il Grande Fratello 18. Anzi, sarebbe meglio affermare che Helena Prestes non è arrivata prima. Il dato di fatto, infatti, è che Jessica Morlacchi ha vinto il reality show condotto da Alfonso Signorini non tanto in quanto personaggio più amato dal pubblico, ma perché la modella brasiliana è stata quello meno sopportato dai fandom di Zeudi Di Palma, Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Lorenzo Spolverato.

Detto che molto probabilmente tutti questi personaggi scompariranno dalla galassia televisiva italiana nel giro di un paio di ospitate e di qualche altra partecipazione a un nuovo reality show, Jessica Morlacchi è di fatto la concorrente che ha guadagnato di più in questa edizione del Grande Fratello.

Quanto ha vinto Jessica Morlacchi? I conti sono presto fatti: il montepremi per il vincitore del Grande Fratello è di 100mila euro. Ma non tutta questa cifra va a chi vince. Trattandosi di un’edizione ibrida, e quindi con diversi concorrenti “vip”, la clausola contrattuale prevede che metà di questa cifra venga devoluta a un’associazione benefica. Quindi a Jessica Morlacchi andrebbero 50mila euro. Da tassare. In sostanza, quindi, almeno un anno e mezzo di stipendio base netto di un operaio metalmeccanico in Italia. Però in questi sei mesi Jessica Morlacchi e tutti gli altri finalisti non hanno solo beneficiato di vitto e alloggio pagati, ma hanno ricevuto uno stipendio a seconda delle settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello.

Mariavittoria Minghetti durante il programma ha confidato di essere pagata “una vera miseria”, ovvero 80 euro al giorno. Cioè circa 2.400 euro al mese. Jessica Morlacchi e altri personaggi considerati “vip” sicuramente hanno ricevuto un emolumento superiore. Il totale dei guadagni della vincitrice del Grande Fratello in questi sei mesi dovrebbe quindi superare la cifra di 50mila euro.

Anche per protagonisti come Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Luca Calvani, Stefania Orlando e altri volti ormai noti hanno racimolato un bel gruzzolo da questa avventura.