Grande Fratello, quando va in onda e quanto dura ogni puntata

Milano, 29 settembre 2025 – Quando va in onda il Grande Fratello? Verrebbe da dire “il lunedì in Prima serata”. Come da consolidata e collaudata tradizione per quanto riguarda il reality show più longevo della tv italiana.

Il programma condotto da Simona Ventura, e che in questa edizione vede un cast totalmente formato da “nip” ovvero inquilini che non sono noti al grande pubblico e che non hanno un seguito massiccio sui social network, prende il via oggi lunedì 29 settembre.

Per questa nuova edizione si è pensato anzitutto a un sistema di televoto differente rispetto a quello delle ultime edizioni condotte da Alfonso Signorini: niente voti social o di altro genere, il pubblico può decidere quale inquilino salvare o eliminare soltanto televotando attraverso sms, quindi a pagamento, o app di Mediaset Infinity.

Un’altra novità riguarda l’assenza della “postazione social”: i concorrenti del Grande Fratello non avranno alcuna indicazione su come vengono percepiti all’esterno della Casa. Esattamente come nelle prime, e molto più genuine, edizioni del reality show.

La scelta di Mediaset, per il momento, sarebbe quella di evitare raddoppi di puntata in settimana. Tradotto: il Grande Fratello andrà in onda soltanto di lunedì in Prima serata e non anche il giovedì. Quanto durerà ogni puntata? Tanto, secondo molti anche troppo: ogni puntata del Gf inizierà alle 21.40 e chiuderà attorno all’una e mezza di notte.

Ogni puntata serale del Grande Fratello condotto da Simona Ventura sarà quindi molto simile da questo punto di vista alle edizioni condotte da Alfonso Signorini: vere maratone televisive. E il motivo è presto detto: cercare di occupare più fasce temporali possibili dal Prime Time in avanti per tenere alti i dati di ascolto tv e riuscire quindi ad attirare il maggior numero di inserzionisti pubblicitari possibile. La speranza è che tutte quelle ore di diretta siano riempite di contenuti meritevoli.