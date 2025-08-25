Grande Fratello, quando inizia, l’edizione Vip e le novità

Milano, 25 agosto 2025 - I casting non sono ancora finiti ufficialmente, ma alcuni concorrenti sono già stati individuati ufficiosamente. Il Grande Fratello riparte dalla Signora - e non per età, ma per stile e professionalità - della tv Simona Ventura. Ed era ora, verrebbe da dire. Non immaginiamoci un Grande Fratello imbrigliato o silente: la tv di Simona Ventura è tutto il contrario. Basti pensare a quel “Quanto manca” urlato che è diventato simbolo del glorioso ‘Quelli che il calcio…’ condotto proprio da SuperSimo.

La messa in onda sarà come di consueto il lunedì in Prima serata, con possibilità di doppia puntata settimanale con diretta anche il giovedì: il Grande Fratello inizia lunedì 29 settembre. E la sua durata sarà di un centinaio di giorni, quindi circa 3 mesi.

Quindi cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo corso del reality show più longevo della televisione italiana? Senza dubbio, il rispetto del pubblico. Che, per essere protagonista del televoto, tornerà molto probabilmente ad essere pagante. Tradotto: gli sms per votare avranno un costo e quindi sarà impossibile mettere in atto le poracciate viste ultimamente con call center comprati, bot e amenità tecnologiche varie. I voti saranno reali, quindi. Il rispetto del pubblico comincia proprio da qui.

Secondo le indiscrezioni fornite dal blogger Lorenzo Pugnaloni, poi, non ci saranno ingressi di concorrenti in corso d’opera - altra mossa di rispetto nei confronti di chi guarda, dopo l’editio horribilis dell’ultima stagione con inquilini che entravano e uscivano come se si trattasse di un condominio privato.

E l’edizione Vip? Accantonata definitivamente, per fortuna, l’idea di un’edizione Gold per celebrare i 25 anni del Gf con i principali protagonisti del passato - l’effetto nostalgia e il “siamo invecchiati male” sarebbero stati dietro l’angolo -, sembra confermata l’idea di realizzare, a partire dal 2026, un’edizione del Grande Fratello Vip con veri vip. E già questo rappresenterebbe una notizia, visto che nelle ultime edizioni del reality show abbiamo visto quasi solo falene e meteore. I casting non sono ancora iniziati ufficialmente, le certezza sono rappresentate dal fatto che la conduzione sarà affidata ad Alfonso Signorini e che la durata del programma non sarà monstre come le ultime, ma di un centinaio di giorni.