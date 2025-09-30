Grande Fratello, prima puntata: televoto e concorrenti. Cosa è successo ieri sera

Roma, 30 settembre 2029 – I primi dodici concorrenti sono entrati nella casa del Grande Fratello durante la prima puntata del reality show andata in onda lunedì 29 settembre. Ecco scosa è successo durante il primo atto del Grande Fratello 2025.

Dopo l’introduzione con il dj Tommy Vee, spazio alla prima concorrente: la brindisina Anita Mazzotta, 26 anni. Di professione piercer e tatuatrice. “Vuoi ripensarci?” le chiede Simona Ventura. “Adesso? No, impossibile” risponde lei prima di varcare la porta rossa della Casa del Grande Fratello. Una casa che si estende per 1.000 metri quadri. Seconda ad entrare al Gf è la barese Donatella, 46 anni. Tocca poi al siriano residente a Traona in Valtellina – che incrocio geografico particolare - Omer, 26 anni, arrivare nella Casa. Doppio ingresso subito dopo: la restauratrice e tappezziera romana Francesca, 43 anni, con il figlio Simone, 22. Quest’ultimo proprio sconosciuto non è: ha interpretato il figlio di Paola Cortellesi nel film ‘Un gatto in tangenziale’ e oggi fa il portalettere. Francesca e il figlio Simone parteciperanno come unico concorrente al Grande Fratello 2025. Spazio poi alla norcina Benedetta, 20enne di Nemi ovvero ai Castelli romani. Entrano al Gf poi l’ex pugile, adesso insegnante di boxe, di Parma Matteo, 47 anni, e il medico, con la passione per l’Africa, Giulio, 29enne di Torre Annunziata.

Cosa è successo nella prima puntata del Grande Fratello 2025

La più giovane è Giulia, 20 anni a ottobre, di Carignano, modella e studentessa di Economia e Statistica all’Università di Torino. Una curiosità: Simone e Giulia si erano già conosciuti in passato.

Altro concorrente del Grande Fratello 2025 è l’operaio ponteggiatore Domenico, 31enne di Scampia. Entrano poi Grazia, 25enne lombarda residente all’Argentario, e il pugliese Francesco, agente di polizia locale. Matteo, che però si fa chiamare Jonas, 24 anni, studente universitario e modello di Roma si aggiunge ai concorrenti poco prima della mezzanotte.

Una particolarità: nessun inquilino e nessuna inquilina. Niente “Ragaaaazzi”, ma solo “Casalinghi e casalinghe”. Così la conduttrice definisce i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello.

Altra particolarità: SuperSimo smentisce indirettamente il possibile flirt fra due concorrenti ai provini senza mai smentire ufficialmente, ma facendolo dire ai concorrenti stessi. “E’ una fake news” emerge poi. E tutto si risolve nel giro di pochi secondi.

Benedetta dormirà con Anita, Francesca con Donatella, Giulia e Grazia, Simone con Francesco, Omer con Matteo, Giulio con Domenico e Jonas da solo. A scegliere sono state Donatella, Giulia e Francesca.

Prima decisione da prendere per il gruppo: doccia gelata per una settimana o schiacciare il pulsantone rosso e quindi esclusione dal televoto per il preferito? Lo preme Giulio, che quindi regala l’acqua calda a tutta la casa e si autoesclude dal televoto per l’immunità.

Il pubblico da casa è chiamato al primo televoto per scegliere il proprio concorrente preferito. Il vincitore o la vincitrice otterrà l’immunità dalle nomination. I nomi dei tre preferiti saranno annunciati nella puntata di lunedì 6 ottobre.