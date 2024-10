Grande Fratello, perché stasera non va in onda e quando sarà la prossima puntata

Il Grande Fratello questa sera non va in onda. Per qualche settimana, almeno, il pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini non avrà il doppio appuntamento settimanale con il quale ha iniziato questa edizione.

Oggi, giovedì 10 ottobre, quindi il Grande Fratello non va in onda. E non andrà in onda neppure i prossimi giovedì sera. Al suo posto, perlomeno oggi, Mediaset ha deciso di trasmettere la soap opera turca ‘Endless Love’. Il motivo riguarda la controprogrammazione: la Rai trasmetterà la nuova stagione di ‘Don Matteo’, sicuro successo di ascolti. Far scontrare il Grande Fratello, che comunque sta mostrando qualche timido segnale di ripresa dal punto di vista dello share, con una delle fiction italiane più amate dal pubblico rischierebbe di diventare un autogol difficile da digerire.

Ecco quindi la decisione, già vista anche durante le ultime stagioni televisive: una sola puntata del Grande Fratello alla settimana. Quando? Il lunedì sera. La prossima puntata del reality show di Canale 5 andrà in onda lunedì 14 ottobre. In questo modo, si spera, i temi di cui discutere all’interno della puntata potrebbero essere anche più interessanti.

Anche il daytime del Grande Fratello dovrebbe cambiare programmazione: solo la mattina e non più il pomeriggio. Fascia, quest’ultima, che dovrebbe essere presa dal daytime di ‘Amici’.