I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Grande Fratello, Omer e Jonas nella bufera. Anita potrebbe rientrare

L’esito del televoto e nuove nomination nella puntata di lunedì 13 ottobre del reality show condotto da Simona Ventura su Canale 5

Cosa succederà nella puntata del Grande Fratello di lunedì 13 ottobre?

Roma, 13 ottobre 2025 - C’è tensione nella casa del Grande Fratello. Omer è uno dei personaggi più discussi e infatti nella puntata di oggi, lunedì 13 ottobre, del reality show condotto da Simona Ventura si parlerà anche della rissa sfiorata fra lui e Jonas. Quest’ultimo si sta candidando a ricoprire il ruolo un po’ del filosofo della Casa e questo crea scompiglio.

Omer, Giulio e Matteo sono finiti in nomination e questa sera il pubblico con il televoto deciderà chi eliminare fra questi tre casalinghi. Proprio il siriano valtellinese è uno dei principali candidati all’eliminazione, anche se la sua permanenza all’interno del Grande Fratello regala già vibes in stile Helena Prestes e questo non potrebbe fare altro che dare maggior pepe a un programma le cui dinamiche stentano un po’ a decollare. Impossibile non parlare anche di Giulia, Grazia e Flaminia. Tre personaggi che stanno facendo particolarmente discutere all’interno e all’esterno della casa del Gf per le loro affermazioni e i loro atteggiamenti spesso divisivi. 

Nella puntata di stasera si capirà anche il motivo per il quale Anita Mazzotta ha lasciato la Casa. La concorrente potrebbe infatti rientrare. Molto dipenderà dalle condizioni di salute di una componente della sua famiglia e da quello che deciderà la stessa Anita. Secondo le novità introdotte da questa edizione del Grande Fratello, chi abbandona il gioco non può essere riammesso nella casa. Certo è che in questo caso si tratta di un’emergenza familiare e quindi la situazione va valutata in maniera differente. 

Questa sera la conduttrice Simona Ventura, con gli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, guiderà il pubblico anche alla scoperta della storia di Rasha. La concorrente parlerà del suo vissuto da emigrante dalla Palestina.

Chi saranno infine i nuovi nominati? Le tensioni e i litigi all’interno della Casa in questi giorni non sono mancati. 

© Riproduzione riservata

