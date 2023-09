Grande Fratello, due ingressi venerdì: chi sono i nuovi inquilini

Il Grande Fratello sta entrando nel vivo. Non c'è ancora stato, per fortuna, il primo vero litigio - solo qualche scaramuccia, come ad esempio il pregnantissimo alterco fra Rosy Chin e Grecia Colmenares per gli strofinacci appesi in cucina (secondo l'attrice, avrebbero complicato il lavoro della regia del programma "impallando" alcune telecamere) o quello fra la stessa chef e l’attrice Beatrice Luzzi per il taglio delle patate e l’utilizzo della cucina - fra gli inquilini della Casa, ma alcune dinamiche si sono innescate.

Come le confessioni fra gli inquilini: c'è chi, come Letizia Petris, ha tenuto a precisare di essere stata fidanzata con una donna per un anno e mezzo, chi invece, come Giselda Torresan, di aver sofferto così tanto per amore da non desiderare una nuova relazione. Paolo Masella invece si è lasciato andare a qualche uscita infelice - "Napoli non ha culturalmente nulla da offrire" -, mentre Rosy Chin ha fatto un confronto fra le doti fisiche di uomini orientali ed europei.

Alcuni personaggi sono ancora in ombra ed è naturale, visto che il reality show condotto da Alfonso Signorini è iniziato soltanto da tre giorni. In attesa di conoscere quali saranno i "comodini" di questa edizione - ogni anno ci sono concorrenti che si fanno notare per il loro "fare tappezzeria" -, nella seconda puntata vedremo l'ingresso di due nuovi inquilini.

Ad entrare nella casa del Grande Fratello durante la seconda serata dovrebbero essere la cantante Marina Fiordaliso e l'attore Ciro Petrone. Dovrebbero, già. Perché Alvaro Vitali, attore noto per i film di Pierino, era in predicato di entrare a far parte del cast ma non entrerà. "Mi ha contattato Alfonso Signorini che mi voleva assolutamente con loro. Io ero felicissimo perché volevo ancora farmi vedere da voi e stare con voi, farvi fare qualche risatina nella Casa. Però questa cosa non è stato possibile. Io ho questa brutta asma che specialmente nel periodo estivo o, quando sta cambiando dall’inverno all’estate, mi vengono degli attacchi e non riesco a stare tranquillo e non riesco a respirare bene. Per cui, per questa cosa, non sono potuto andare al ‘Grande Fratello’. Mi dispiace tantissimo, davvero tantissimo, saluto tutti coloro che entrato nella Casa e faccio un grosso in bocca a lupo ad Alfonso Signorini" ha spiegato sui social network l'attore.