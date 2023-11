Grande Fratello, stasera quattro nuovi ingressi: chi sono e cosa succederà?

Cosa succederà nella puntata del Grande Fratello di oggi, giovedì 9 novembre? Sicuramente si parlerà di nuovo del "triangolo" - che poi triangolo non è, anche se gli autori e il conduttore Alfonso Signorini stanno cercando in ogni modo di innescare questa dinamica all'interno della Casa - fra Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

A tenere banco sarà anche il rapporto fra Letizia Petris e Paolo Masella, visto che proprio negli ultimi giorni è scattato il bacio fra loro due. In puntata si parlerà certamente delle possibili evoluzioni di questo rapporto e la speranza è che non se ne discuta in modo ossessivo e ossessionante. Anche perché la stessa Letizia Petris ha già espresso, poche ore dopo il primo bacio, diverse perplessità: “E’ come se ci fossimo appesantiti” ha dichiarato la fotografa. Insomma, la storia sembra essere nata non nel modo migliore possibile.

Durante la serata del Grande Fratello di oggi, giovedì 9 novembre, però ci sarà anche l'ingresso di quattro nuovi concorrenti. Nip o vip? Potrebbero essere di entrambe le categorie, giusto per mantenere una certa par condicio perlomeno numerica.

Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello? Sono molti i nomi che stanno circolando nelle ultime ore. Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti mollata da lui alla fine di Temptation Island per la tentatrice Greta Rossetti, ha dichiarato di essere stata contattata dalla produzione del Grande Fratello e quindi potrebbe essere una delle papabile nuove inquiline. Jane Alexander non entrerà nella Casa, visto che oggi e domani è impegnata nello spettacolo teatrale 'D. D. Diversamente Donna'. Che possa finalmente essere l'ora di Rosanna Fratello? Il nome della ex cantante è accostato al Grande Fratello da diversi mesi e chissà che possa varcare la porta rossa proprio stasera.

Il conduttore Alfonso Signorini e l'opinionista Rebecca Staffelli sottolineano da tempo che i casting del reality show sono sempre aperti, quindi le possibilità per volti non ancora noti sono, in linea teorica, ancora molte.