Grande Fratello: nominati, eliminato e polemiche dell’ultima puntata

La puntata del Grande Fratello di giovedì 6 febbraio ha visto succedersi discussioni, un’eliminazione, la visita a sorpresa del padre di Maxime Mbanda e nuovi nominati. La serata ha visto anche la comparsata, del tutto fuori luogo e imbarazzante, di Maria Monsè. La quale evidentemente non si rassegna all’anonimato. “Ormai siete fuori dal giro, fatevene una ragione”: Ilaria Galassi ha detto quello che tutto il pubblico pensa da tempo quando sente parlare di Maria Monsè e della povera Perla Maria Paravia.

La puntata ha preso il via con il confronto fra Helena Prestes e Javier Martinez e lo stesso Javier e alcuni altri coinquilini. Che lo accusano di star giocando anche nel rapporto con Helena semplicemente per creare dinamiche e far parlare di sè. A non credere all’autenticità del rapporto fra loro due sono anzitutto Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. “Ho parlato con Javier e ho rivalutato il loro rapporto, ma non credo che durerà. Lui è ancora confuso” ha commentato proprio quest’ultima. “Secondo me è Zeudi ad essere confusa” ribatte Helena. Insomma, c’è un gran caos. Come al solito, peraltro.

Loredana Lecciso si schiera, tramite Instagram, in difesa della sorella Amanda. La quale era stata accusata da Jessica Morlacchi, in sostanza, di essere un’accattona e una mantenuta.

A finire in nomination nella passata puntata erano stati Javier Martinez, Iago Garcia, Amanda Lecciso, Eva Grimaldi, Maxime Mbanda, Giglio, Shaila Gatta, Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo. Il primo a salvarsi è stato Giglio, il secondo Javier Martinez. Seguono poi Pamela Petrarolo, Shaila Gatta, Iago Garcia e Jessica Morlacchi. Ad essere eliminata è quindi Eva Grimaldi.

Ad essere nominati al termine della puntata di giovedì 6 febbraio sono stati Zeudi Di Palma, Amanda Lecciso, Pamela Petrarolo, Iago Garcia e Stefania Orlando.