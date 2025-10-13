Grande Fratello, eliminato e nominati di lunedì 13 ottobre. Il paradosso di Rasha e la Palestina

Roma, 13 ottobre 2025 – Il primo eliminato, nuovi nominati, un confronto fra fidanzati e una serie di discussioni nella terza puntata del Grande Fratello, quella di lunedì 13 ottobre. Un Gf condotto molto bene – tranne lo scivolone sulla guerra in Palestina -, anche se meno intrigante per il pubblico visto che non ci sono polemiche vibranti e urlate. E per fortuna, viene da commentare.

Dopo che Simona Ventura ha chiarito che Anita Mazzotta può rientrare nel programma, anche se ad oggi non si sa se e quando questo avverrà, il tema all’ordine del giorno è stata la rissa sfiorata fra Omer e Jonas. “Non ci siamo capiti, non ci siamo mai chiariti. Abbiamo parlato male l’uno dell’altro, ma la cosa non definisce niente” dice Omer nel suo italiano campato in aria. Però almeno hanno capito e si vergognano. “Al terzo ‘st..zzi’ ti davo una testata in faccia, sei saccente. Non basta leggere due libri per insegnare la vita agli altri”: l’opinionista Floriana Secondi non le manda a dire a Jonas. “Chi stabilisce chi deve stare nella Casa? Il pubblico o tu?” lo incalza di nuovo l’opinionista. “Non so quali maschi tu frequenti, ma un uomo vero non parla come hai parlato tu nella Casa”: ce ne è anche per Omer, stavolta da parte dell’opinionista Ascanio Pacelli. Protagoniste della terza puntata del Gf sono state anche Donatella, che si è commossa – senza lacrime, va sottolineato – leggendo la lettera che ha ricevuto dal marito Andrea, e Grazia, la quale è finita ancora al centro del dibattito per la sua aggressività nei confronti degli altri compagni di avventura. “Se la prende per qualsiasi cosa le si dica” ha affermato Simone. “Per me Simone è falso, perlomeno con me - ha ribattuto Grazia -. Riesco solo a piangere quando discutiamo qui dentro, perché non mi lasciate esprimere. Io non sono cattiva”. Atmosfera distesa nella Casa.

Domenico litiga con la compagna Valentina al Grande Fratello 2025

Nell’avvicinamento fra Domenico e Benedetta si insinua… Valentina. Ovvero la compagna di Domenico. La quale gli chiede conto di questo avvicinamento. “Io e Benedetta abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia, per me è una persona importante nella Casa” spiega lui. “A me tutto questo sembra Temptation Island, non il Grande Fratello. Puoi essere egocentrico e solare, ma non sai cosa accade al di fuori” ribatte Valentina. “Al di fuori io passo per la cornuta, devi avere rispetto di me e di tua figlia” aggiunge.

Giulio al Grande Fratello 2025

Ad essere finiti in nomination nella puntata di lunedì 6 ottobre erano stati Giulio, Omer e Matteo. Il primo ad essere salvato dal televoto è stato proprio quest’ultimo. Il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello è Giulio. Tutto molto prevedibile, viste la simpatia, l’intelligenza, la prontezza, l’adattabilità e l’affabilità dimostrate dal suo personaggio all’interno della Casa.

Simona Ventura alla terza puntata del Grande Fratello 2025

Rasha dovrebbe raccontare la sua storia di emigrante dalla Palestina, ma in realtà non è mai stata lì. Omer le ha raccontato la paura, il terrore e l’orrore della guerra. Lei però, fortunatamente, non ha mai provato nulla del genere. Quindi che senso ha la sua storia in questo programma? La domanda è la medesima per la frase di Simona Ventura: “La guerra è finita e tutto questo grazie a Trump”. “La cosa che fa più male è che c’è stata tantissima distruzione. E’ una notizia stupenda, però quante persone e quanti bambini sono morti?”: Rasha riporta tutti con i piedi per terra. E durante la pubblicità rincara la dose: “Quando ha detto della pace volevo dire ‘Ma che pace che avete tolto la terra, li avete ammazzati tutti? Fare l’emozionata felice era proprio falso”.

Nella puntata di lunedì 13 ottobre sono arrivate anche nuove nomination. Gli immuni sono stati Benedetta, Giulia e Domenico. I concorrenti nominati, e il cui destino sarà quindi deciso dal televoto, sono Giulia, Grazia, Francesco e Bena.