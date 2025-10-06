Grande Fratello: nominati, montepremi e polemiche della seconda puntata

Roma, 6 ottobre 2025 – Cinque nuovi concorrenti, anzi casalinghi, le prime nomination e l’assegnazione del primo titolo di “preferiti” di questa edizione. Questo è successo durante la seconda puntata del Grande Fratello, quella di lunedì 6 ottobre.

La puntata si apre con il rimprovero di Simona Ventura a Matteo. L’ex pugile ha chiesto ai compagni di essere nominato: “Se non ce la fai, getta la spugna. Non chiedere di essere nominato” ha sottolineato la conduttrice. Che lo mette di fronte a una scelta, ma chiaramente lui non intende uscire. Insomma, ha fatto tanto la voce grossa ma poi rimane nella Casa.

Si è poi parlato della “storia” fra Giulio e Benedetta, che non è di fatto una storia. “Ho detto subito che è un bellissimo ragazzo, ma che è anche un parac..o. Quello che ho fatto lo rifarei” commenta Benedetta. Insomma, questa relazione non s’ha da fare.

Dopo un evitabilissimo siparietto con Donatella, si è poi passati a discutere dell’aggressività di Grazia. Che ha affrontato a viso aperto in settimana diversi altri casalinghi e casalinghe. Sono state numerose le discussioni che nel corso della settimana ha avuto con i coinquilini. In particolare con Giulia, con la quale ha battibeccato anche durante la puntata serale di lunedì 6 ottobre. Ecco che poi emerge la sua storia: “Ho subìto abusi sessuali e ho dovuto affrontare tutto questo da sola” ha ammesso Grazia. “A me dispiace tantissimo della sua storia triste, però non giustifica il fatto di usare a volte della cattiveria verso gli altri” l’ha affrontata poi Francesca. “Quando una persona chiede scusa, direi di voltare pagina” è intervenuta la conduttrice Simona Ventura. Che ha dimostrato ancora una volta di essere la conduttrice giusta nel programma giusto. “Io sarò sempre vicino a Grazia per quello che ha vissuto” ha aggiunto Jonas. Si è poi parlato della storia familiare di Francesca, la sua scoperta del tradimento del marito e le ripercussioni sul figlio Simone.

La seconda puntata del Grande Fratello 2025

Chi vince il Grande Fratello si aggiudica 100mila euro, ma il Grande Fratello può decidere ad ogni puntata di incrementare il montepremi, subordinando questa scelta a delle prove da sottoporre ai concorrenti. Nella seconda puntata, quella di lunedì 6 ottobre, sono stati messi in palio 10.000 euro in più in cambio del sacrificio di un concorrente e della sua decisione di andare a vivere una settimana nel tugurio. Nessuno si sacrifica e quindi non arrivano i 10mila euro in più.

Le prime nomination del Grande Fratello 2025 hanno visto i concorrenti fare un solo nome a testa. I nominati della puntata di lunedì 6 ottobre sono stati Giulio, Matteo e Omer. Il televoto deciderà chi fra loro tre dovrà essere eliminato nella puntata di lunedì 13 ottobre.

Durante la seconda puntata del Grande Fratello sono entrati cinque nuovi concorrenti, che staranno in tugurio: il siciliano Mattia, Rasha originaria della Giordania, Flaminia di Roma, la siciliana Ivana – quest’ultima aveva già tentato di entrare nel reality show tredici anni fa – e Bena, pistoiese di origini marocchine.

I tre inquilini immuni dalle nomination di questa seconda puntata sono stati Domenico, Anita e Donatella. A deciderlo è stato il risultato del televoto del pubblico, chiamato a definire i tre preferiti fra tutti i concorrenti tranne Giulio. Il quale si era sacrificato la scorsa settimana per donare l’acqua calda a tutti i casalinghi e le casalinghe.