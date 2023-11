Grande Fratello, nominati e chi è stato eliminato. Il confronto surreale fra Greta Rossetti, Mirko, Angelica e Anita

Puntata del Grande Fratello movimentata, quella di lunedì 6 novembre. Tra eliminazione e nomination, i concorrenti hanno vissuto un'ottovolante di emozioni.

A rischio eliminazione nella puntata di lunedì 6 novembre erano cinque inquilini: Giuseppe Garibaldi, Alex Schwazer, Angelica Baraldi, Giselda Torresan e Giampiero Mughini. Quest'ultimo era stato, nella puntata di giovedì 2 novembre, al centro di un vero plebiscito per quanto riguarda le nomination: ai suoi compagni di avventura all'interno della Casa non era piaciuto il suo comportamento nei confronti di Angelica, alla quale aveva detto: "Hai un futuro da zo...la grande così". Un gruppo di nominati insolito, dovuto al fatto che Cesara Buonamici aveva attribuito l'immunità a Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, che sono praticamente sempre finite in nomination.

Il primo ad essere salvato dal pubblico è stato proprio Giampiero Mughini, subito dopo è stata la volta di Giuseppe Garibaldi. Il terzo ad essere salvato è Alex Schwazer. A dover lasciare subito la Casa è quindi Giselda Torresan. Salva Angelica Baraldi.

Durante la puntata c’è stato anche il confronto a tre fra Greta Rossetti, Mirko Brunetti e Angelica Baraldi. Lei, lui e l’altra, in sostanza. “Per me quello sei: una gatta morta” ha esordito Greta parlando con Angelica. “Non è una mancanza di rispetto dirti ‘gatta morta’, è descriverti semplicemente” ha proseguito. Tutto questo per un ballo fra lei e Mirko. “Io non decido come ti devi vestire, ti sto giudicando. Hai creato una dinamica per non essere eliminata” ha continuato Greta. “Mi dispiace, ma non è la realtà dei fatti” si è giustificata Angelica. “L’amicizia va bene, ma a tutto c’è un limite – ha sottolineato Greta -. Io ho amici maschi, ma non li tocco. Ci parlo, ma non li tocco”. Su questo aspetto è intervenuta poi Anita Olivieri: “Io ho amici maschi e li tocco e ci gioco. Non c’era bisogno di mettere storie offensive su Instagram, Greta. Venivi qui e ne parlavi. Questa è una roba social, Angelica è qui dentro e tu ti volevi prendere la tua luce social”. E infine ecco la litania fra una Greta singhiozzante e un Mirko che la rimprovera: “Tu metti in dubbio quello che io provo per te”. “Io non ce l’ho con te, ce l’ho con Angelica – ha ribattuto lei -. Tu sei un buono, sei ingenuo”. Tutto si conclude con uno spontaneo abbraccio – Alfonso Signorini che dice: “Mirko perché non l’abbracci?” – e una serie di baci a stampo fra i due fidanzati. Che non si sfiorano da tre settimane.

L’inquilina più amata dalla Casa, la preferita dagli inquilini, è Beatrice Luzzi. Gli altri immuni sono Alex Schwazer, Mirko Brunetti e Anita Olivieri. L’immunità di Cesara Buonamici viene data ad Angelica Baraldi e a Fiordaliso.

In nomination vanno i concorrenti più nominati: Ciro Petrone e poi a pari merito Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Vittorio Menozzi, Giampiero Mughini, Letizia Petris e Massimiliano Varrese.