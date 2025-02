Grande Fratello: nominati, eliminato e cosa c’entra Al Bano. Ilaria Galassi lascia la Casa

Discussioni, polemiche, una sorpresa per Lorenzo Spolverato, una per Chiara Cainelli e una per Ilaria Galassi, un eliminato e nuovi nominati nella puntata del Grande Fratello di lunedì 3 febbraio.

L’avvicinamento, strano e repentino, fra Helena Prestes e Javier Martinez all’interno della Casa del Grande Fratello negli ultimi giorni ha fatto e continua a fare molto discutere. In tanti lo reputano finto e a puro favore di gioco. “Noi teniamo protetta questa cosa” spiega la modella brasiliana. “Non voglio avere relazioni in questa casa” sottolinea il pallavolista argentino. “Se mi bacia dietro le tende sì, non credo a letto perché è dove ci diciamo tutto” aggiunge una Helena abbastanza senza freni. “Al 100% è evidente che questa non sia solo amicizia spiega Javier -, ma non so questa cosa dove mi porterà”. Non le manda a dire Shaila Gatta: “Con me era tutt’altro che insicuro, quindi credo che Javier stia facendo tutto questo solo per hype”.

A finire in nomination dalla precedente puntata erano stati Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Giglio, Zeudi Di Palma, Ilaria Galassi ed Emanuele Fiori. I primi a salvarsi sono Giglio, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Tra Emanuele, Iago e Ilaria a dove abbandonare per sempre la Casa del Grande Fratello è Emanuele Fiori.

I nominati della puntata di lunedì 3 febbraio sono Iago Garcia, Maxime Mbanda, Javier Martinez, Amanda Lecciso, Giglio, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo, Eva Grimaldi e Shaila Gatta.

"Dopo cinque mesi voglio tornare a casa mia. Voglio tornare da mio figlio e dal mio compagno”: con queste motivazioni Ilaria Galassi ha scelto di lasciare definitivamente il Grande Fratello durante la puntata. Il compagno Daniele è arrivato nella Casa proprio per uscirne insieme a lei. Del trio di Non è la Rai che ha iniziato il reality show a settembre rimane oggi nel programma soltanto Pamela Petrarolo. Che già era uscita dalla Casa per alcuni problemi in famiglia ed è rientrata pochi giorni dopo. C’è stato il tempo anche per una rivelazione: “Eravamo piccoli, eravamo neanche tanto famosissimo. Sono stata con Raoul Bova, ma ci siamo fatti solo qualche coccola in montagna. A me non è piaciuto e me ne sono andata” ha raccontato Ilaria.

Shaila Gatta lamenta che Lorenzo Spolverato sia molto all’interno del gioco. “A volte ti comporti come uno di quei bulli che ti hanno vessato da piccolo” afferma il conduttore Alfonso Signorini. Perché in Casa Lorenzo non è molto amato? “Perché molte persone non amano sentirsi dire la verità” sostiene la ex velina.

"Sono invidiosa degli aerei che arrivano per te” sottolinea Pamela Petrarolo nei confronti di Amanda Lecciso. “Ne mando uno per te” ironizza la sorella di Loredana Lecciso. “Ma paghi tu o li chiedi in famiglia?” è la frecciatina di Jessica Morlacchi riferendosi tanto alla sorella quanto al cantante di Al Bano. “Ce li ho io i soldi, non ti preoccupare” ribatte Amanda.