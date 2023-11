Grande Fratello, i nominati. Giampiero Mughini salvato dalla squalifica: “Mai nella vita offeso così”

Nella puntata di giovedì 2 novembre del Grande Fratello non ci sono state eliminazioni. Solitamente, infatti, la serata del giovedì serve a decretare gli inquilini che saranno candidati all'eliminazione il lunedì successivo. Tutto cambierà da dicembre, quando il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda solo una volta a settimana ovvero il giovedì sera.

A finire in nomination durante la puntata di lunedì 30 ottobre erano stati Beatrice Luzzi, che ormai detiene il record del maggior numero di nomination vissute in questa edizione del reality show, Alex Schwazer, al debutto fra i nominati, Fiordaliso e Giselda Torresan. La prima ad essere salvata dal pubblico è stata Fiordaliso, seconda Giselda Torresan. A perdere il televoto è stato Alex Schwazer, che è diventato quindi il primo candidato al televoto di questa serata.

I preferiti della Casa sono Fiordaliso, Anita Olivieri e Paolo Masella. Il quarto sarebbe stato Alex Schwazer, ma è in nomination. Cesara Buonamici dà l’immunità a Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares. Tutti gli altri sono nominabili.

A finire in nomination sono Alex Schwazer, Giampiero Mughini, che non la prende proprio nel modo più sereno, Angelica Baraldi, Giselda Torresa e Giuseppe Garibaldi. Uno di questi cinque inquilini dovrà lasciare la Casa durante la puntata di lunedì 6 novembre.

Nessun provvedimento è stato infine preso nei confronti proprio di Gampiero Mughini. Il giornalista negli ultimi giorni è stato al centro di molte polemiche fuori dalla Casa per aver offeso Angelica Baraldi, concorrente come lui del Grande Fratello. Molti telespettatori avevano chiesto tramite i social network una squalifica. Che però non è arrivata. “E’ stata una battutaccia, non posso credere che Angelica ci sia rimasta male. Mi sento offeso, mai nella mia vita sono stato offeso così” ha spiegato Mughini, certo come di consueto di essere nel giusto. Cesara Buonamici, Alfonso Signorini e la stessa Angelica Baraldi gli hanno fatto notare che sono state parole pesanti. Ma tutto è rimasto uguale.