Grande Fratello, nominati ed eliminato. Alfonso Signorini: “Divento patetico”

Durante la puntata di lunedì 17 febbraio del Grande Febbraio è successo un po’ di tutto: due sorprese – Iago Garcia ha incontrato la madre e Stefania Orlando ha ricevuto al visita di Anna Pettinelli -, un eliminato e nuovi nominati. Oltre a una serie di polemiche, litigi e discussioni.

Un momento molto toccante è stato quello della sorpresa a Iago Garcia da parte della mamma. Momento a cui è seguita la commozione del conduttore Alfonso Signorini: “Non fatemi emozionare, divento patetico”.

Alfonso D’Apice, da gran signore, ha rivelato di aver avuto a dicembre un inizio di relazione con Mariavittoria Minghetti: “Mi ha chiesto di aspettarla qualche giorno perché avrebbe lasciato Tommaso. Ci scrivevamo messaggi sulla lavagna e ci vedevamo in segreto grazie ad Amanda”. Tutte le protagoniste della vicenda hanno smentito. “Lei diceva che era Alfonso a farle pressioni e che non avrebbe mai lasciato Tommaso” ha precisato Jessica Morlacchi.

In nomination c’erano Alfonso D’Apice, Iago Garcia, Chiara Cainelli, Amanda Lecciso, Shaila Gatta e Giglio. A salvarsi per primi sono Chiara Cainelli e Amanda Lecciso. Poi tocca a Shaila Gatta. L’eliminato è Alfonso D’Apice.

I nominati di questa puntata del programma sono Iago Garcia, Maria Teresa Ruta, Amanda Lecciso, Giglio, Maxime Mbanda, Federico Chimirri, Mariavittoria Minghetti, Chiara Cainelli, Stefania Orlando e Shaila Gatta.

Federico Chimirri e Alfonso D’Apice l’un contro l’altro armati al Grande Fratello. Il litigio è nato a causa degli atteggiamenti abbastanza retrogradi da parte di Alfonso. E così ecco la discussione molto animata durante la puntata di lunedì 17 febbraio. Un Alfonso D’Apice che poi è stato anche al centro delle critiche, proprio per una battuta infelice sull’età di Stefania Orlando, da parte di Anna Pettinelli.

Stranamente anche in questa puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini abbiamo visto una lite fra Shaila Gatta ed Helena Prestes. Le due inquiline della Casa non si sopportano e, come spiega giustamente Javier Martinez, le due posizioni sono inconciliabili.