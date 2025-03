Grande Fratello, fan di Zeudi ammettono: “Abbiamo mandato messaggi in casa per lei”. E adesso cosa succede?

Manca una sola settimana alla finale del Grande Fratello e la Casa si accede di polemiche in cielo, in terra e in ogni luogo. Letteralmente. Dal cielo arrivano aerei con messaggi per Zeudi, Lorenzo, Shaila, Mariavittoria, Javier, Helena. Insomma, piovono messaggi come fossero polpette, per citare un noto film di animazione, e questo non può che far discutere.

Il ritorno di fiamma - ovviamente a favor di telecamere e di puntata del lunedì sera - fra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, oltre alle liti fra Shaila da una parte e Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma dall’altra creano nuove tensioni in Casa.

E poi ecco i messaggi dall’esterno. Vietati dal regolamento del reality show condotto da Alfonso Signorini - ma questo, ormai dopo sei mesi di Grande Fratello non è vincolante -, i messaggi ai concorrenti reclusi sono arrivati più volte nel corso di questa edizione del programma. L’ultima “tornata” ha visto protagoniste Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti. Alcuni fan hanno lanciato oltre il recinto della Casa delle palline contenenti messaggi di elogio per entrambe le concorrenti. “Ti abbiamo capita”, “Continua così”: messaggi che arrivano senza dubbio da fan. Cosa che però è vietata dal regolamento. Anche se, di fatto, corrisponderebbe all’invio di un aereo con uno striscione come coda.

Però il fatto di aver violato il regolamento ha messo in allarme alcuni fan di Zeudi: “Abbiamo lanciato noi la pallina per Zeudi nella Casa, come possiamo fare per non farla squalificare? Non è che adesso succede qualcosa e ci va di mezzo lei?” hanno scritto in alcune discussioni sui social.

Al di là delle questioni da porre in merito al gesto in sè, non succederà nulla a Zeudi Di Palma. Un po’ perché squalificare una concorrente già finalista a una settimana dalla conclusione del programma sarebbe un episodio ai confini della realtà visti i comportamenti ben peggiori che gli spettatori hanno potuto osservare sin qui e un po’ perché lei non c’entra assolutamente nulla con le palline che vengono lanciate da sconosciuti nella Casa.