Grande Fratello, Lorenzo Spolverato squalificato?

Lorenzo Spolverato squalificato dal Grande Fratello? Quella di questa sera sarà una puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini nella quale saranno forse sciolti diversi dubbi. Sicuramente quello in merito alla terza finalista - al televoto ci sono Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma e secondo alcuni siti di scommesse la favorita è proprio la ex Miss Italia, davanti all’ex velina -, visto che nella puntata di oggi, lunedì 10 marzo, sarà svelato il nome di chi affiancherà Jessica Morlacchi e lo stesso Lorenzo Spolverato nell’atto finale del programma.

Fra gli utenti del web, però, popolare commenti e profili social è un solo dubbio: Lorenzo Spolverato sarà squalificato? Spoiler: impossibile. Il concorrente, che peraltro è anche stato il primo ad essere eletto finalista di questa edizione del Grande Fratello, varcherà definitivamente la porta rossa della Casa soltanto lunedì 31 marzo. Ovvero dopo aver preso parte alla finale.

Eppure diversi utenti ne chiedono la squalifica. Il motivo? Oltre agli ultimi due pugni che avrebbe dato a un muro e a una porta - già gesti gravi a prescindere in un contesto televisivo nel quale i concorrenti sono quasi costantemente sotto l’occhio delle telecamere -, sotto accusa sono finite le offese che ha rivolto ad altri concorrenti - “sfigati” e “str..i” sono due degli epiteti gentili che Spolverato ha indirizzato loro - e gli atteggiamenti non di certo esemplari che sta avendo da diverso tempo.

Ed è proprio qui il nodo: se dopo tutte le scenate, le reazioni particolarmente sopra le righe, le reazioni evidentemente finte, le parole grosse che sono volate anche con Shaila Gatta e le discussioni suscitate evidentemente solo per ottenere il famigerato “blocco” di attenzione durante le puntate serali del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è rimasto un concorrente del reality show di Canale 5 come potrebbe essere squalificato ora? Che il suo sia un personaggio - si badi bene, si parla di personaggi e non di persone - che fa discutere è evidente dall’inizio di questa edizione. Nel bene o nel male? Poco importa, quello che conta per produzione, autori e conduttore è riuscire a condurre in porto questa edizione del Grande Fratello. Una delle edizioni più povere di contenuti di sempre.

E quindi un personaggio come è quello di Lorenzo Spolverato non può che far comodo.