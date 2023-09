Grande Fratello, arriva la prima lite: Beatrice Luzzi scoppia in lacrime

Primo litigio al Grande Fratello. Nella versione più bon ton degli ultimi anni del reality show di Canale 5 finalmente inizia a muoversi qualcosa. Alcuni inquilini non sono ancora entrati nei meccanismi televisivi, va detto, e quindi tocca ai "veterani", ovvero i veri volti noti di questa edizione, cercare di mostrare la via e animare la Casa.

D'altro canto reality sì, ma pur sempre show deve essere. E quindi ecco che finalmente gli autori del Gf hanno avuto una buona idea: chiedere agli inquilini chi sia fra loro il o la più narcisista, il o la più affascinante e il o la più ipocrita. Nei primi due casi, ovviamente, nessuno scossone ma solo qualche battuta e frecciatina.

Il concetto di ipocrisia, invece, è stato quello che ha fatto letteralmente esplodere il litigio. La più votata è risultata Beatrice Luzzi, la quale ha commentato: "Ho vinto, che bello. Devo dire la verità? Non me l’aspettavo. Penso di avere tanti difetti, ma di essere ipocrita no. Sono una persona diretta e penso di averlo dimostrato. A quanto pare trasmetto qualcosa di sbagliato, cioè di non mio. E questo è qualcosa di importante da capire alla mia età". L'attrice è crollata sotto i colpi delle critiche, scoppiando poi anche nel pianto pensando ai figli che avrebbero potuto vederla attaccata dal gruppo.

Sotto accusa anche le sue reazioni nei confronti dei comportamenti di Rosy Chin. Ma anche in questo caso Beatrice Luzzi ha argomentato: "Io e Rosy abbiamo un’intesa molto profonda, che voi ci crediate o no. Io non mi sono mai lamentata della sua cucina, mi sono lamentata del fatto che mi ha tenuto il muso per tre giorni per aver messo le mani in pasta. Io ho sempre fatto un passo indietro nonostante sia abituata a cucinare. Ogni volta in cui le chiedevo se potevo dare una mano mi ha sempre detto no. Mi ha messo il muso per tre giorni perché per dieci minuti ho fatto degli gnocchi. Io di ipocrita in tutto questo non vedo assolutamente nulla. Sono molto ipocrita, talmente ipocrita che l'ho nominata sia in tv che qui. Veramente ragazzi impariamo il senso delle parole. Se voi volevate dire che vi sto antipatica andava bene, ma vi hanno chiesto chi è ipocrita e io non credo di esserlo sinceramente".

Beatrice Luzzi si è poi sfogata con Alex Schwazer, il quale l’ha invitata a considerare di prendere le cose con maggiore leggerezza visto che si tratta di un gioco. “Bene, adesso giocherò” ha concluso l’attrice.

Un'altra attrice ad essere finita sulla graticola è Grecia Colmenares. Questa volta per aver votato Letizia Petris come la più ipocrita. "Ma sai il significato di queste parole? Cosa vuol dire ipocrita, Grecia? Tu vai a dire che mi voglio far notare. Io che sono la persona più ingenua del mondo. Posso parlare? Me ne vado a fumare! Mi dai dell’ipocrita perché ti ho risposto male per una pentola? Io sono doppia faccia per cosa? Tu hai aspettato che mi alzassi dal tavolo per insultarmi e dire cattiverie gratis! Sei tu che sei falsa" ha tuonato Letizia. "Non sei ingenua, guarda. Tu non mi dici le cose in faccia. Poi un momento sei carina e subito dopo aggredisci" ha risposto Grecia. Insomma, il clima si sta arroventando.