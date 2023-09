Grande Fratello, quarta puntata: primo gossip, cosa succede stasera 21 settembre e chi rischia di uscire

Appuntamento di giovedì per la quarta puntata del Grande Fratello. Una quarta puntata importante per diversi motivi: di gioco e di ascolti. Questi ultimi sono gli osservati speciali tanto dai critici quanto dai vertici Mediaset, anche perché sino ad oggi l'unica puntata che ha avuto successo è stata la prima. Seconda e terza serata hanno fatto registrare ascolti di molto inferiori al 20%, come era avvenuto nella passata edizione. Che però si era poi ripresa dalla quarta serata in avanti.

La puntata di questa sera - il Grande Fratello da questa settimana va in onda il lunedì e il giovedì, visto che il venerdì torna su Raiuno 'Tale e Quale Show' - è importante anche ai fini del gioco. Nessun inquilino sarà eliminato, ma sicuramente uno scossone avverrà.

Grecia Colmenares, infatti, è risultata la meno votata dal pubblico al primo televoto di questa edizione e questa sera saprà chi fra Arnold, Beatrice, Lorenzo e Vittorio sarà sottoposta al giudizio del pubblico insieme a lei. L'eliminazione effettiva si svolgerà durante la puntata di lunedì. Tempi dilatati, quindi, per la prima eliminazione. E anche questa è una novità del corso targato Piersilvio Berlusconi.

Cosa succederà questa sera? Senza dubbio al centro del dibattito ci saranno Beatrice Luzzi, che è stata protagonista del primo litigio all'interno dei questo Grande Fratello, e Grecia Colmenares, che ha vissuto un battibecco con Letizia Petris. Ma si parlerà anche del primo pettegolezzo ufficiale, il primo vero gossip di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Heidi infatti sembra sempre di più fra due fuochi: quello di Claudio, che però "si cura troppo, ha più trucchi di me" e quindi non sembra poter stare al suo fianco, e quello di Massimiliano Varrese, "mi piace, è un uomo un po' più rude e lo vedrei bene con me, ma è troppo grande". Entrambi hanno dimostrato un inizio di interesse nei confronti della ragazza. Heidi sceglierà? Oppure continuerà nella propria fase di studio dei due ragazzi?