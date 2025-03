Grande Fratello ieri sera: Zeudi finalista. Eliminato e nominati. Shaila: “Sto aspettando di sfidarmi con Helena”

La puntata di lunedì 10 marzo del Grande Fratello è stata caratterizzata da una serie di discussioni da pollaio un po’ fra tutti i concorrenti. Il reality show condotto da Alfonso Signorini si sta avviando, finalmente, sui binari della conclusione - la finale andrà in onda lunedì 31 marzo - e le dinamiche languono. Ecco quindi che le liti fioriscono. Durante la puntata di lunedì 10 marzo è stata nominata anche la terza finalista di questa edizione del Grande Fratello. Nella serata, Lorenzo Spolverato ha ricevuto la visita a sorpresa della madre. Una puntata nella quale non ci sono stati eliminati.

La serata ha preso il via con le polemiche fra Chiara Cainelli, Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti. Con la sola Zeudi Di Palma a difendere Chiara. Una discussione che continua dalla puntata serale di giovedì scorso e che sembra destinata di fatto a non concludersi.

Javier Martinez è solo un “puro accidente” come direbbe Aristotele, ovvero qualcosa che non viene considerato. Un pretesto. Javier Martinez è un pretesto per Zeudi Di Palma ed Helena Prestes per sfogare ancora e ancora reciproci rancori.

Nomination a fine puntata. Le nominate di lunedì 10 marzo sono Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando.

La puntata di lunedì 10 marzo del Grande Fratello ha visto di nuovo discutere i due “galli nel pollaio” di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini: Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. Anche in questo caso, una discussione destinata a non arrivare mai a un dunque.

Al televoto erano finite dalle nomination della puntata di giovedì 6 marzo Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Zeudi Di Palma, Stefania Orlando e Shaila Gatta. Fra le favoritissime Zeudi e Shaila a qualificarsi per la finale è Zeudi Di Palma. “Sto aspettando di sfidarmi con Helena” ha commentato Shaila Gatta.

“Per una volta ho voluto farti provare cosa significa sentirsi dire le cose alle spalle”: Shaila Gatta e la sua strategia con giustificazioni alquanto zoppicanti contro Stefania Orlando. “Lorenzo non è nessuno per potermi insegnare la vita, lui crea dinamiche finte per farsi notare” è l’accusa di Stefania Orlando. Insomma, non si arriverà mai a un accordo fra le due concorrenti.