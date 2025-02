Grande Fratello ieri sera: eliminato e nominati

Un eliminato eccellente e una serie di nominati hanno caratterizzato la puntata del Grande Fratello di ieri sera, ovvero di giovedì 20 febbraio. Serata caratterizzata anche dal ritorno di Alfonso D’Apice all’interno della Casa solo per qualche minuto di polemiche varie. C’è stato tempo anche per nuove nomination e per una sorpresa a Federico Chimirri.

Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello

La puntata di giovedì 20 febbraio si è aperta con il finto triangolo fra Tommaso Franchi, Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice. Un triangolo che di fatto è esistito per qualche giorno oltre due mesi fa. Inutile quindi rimestare nel torbido, solo per creare polemiche e tensioni sapendo che il giovane toscano è già molto suscettibile.

A finire in nomination dalla precedente puntata erano stati Stefania Orlando, Federico Chimirri, Mariavittoria Minghetti, Chiara Cainelli, Maria Teresa Ruta, Maxime Mbanda, Giglio, Amanda Lecciso, Iago Garcia e Shaila Gatta. Prime a salvarsi sono state Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. Poi tocca a Federico Chimirri, Iago Garcia e Giglio. Fra Amanda Lecciso, Maria Teresa Ruta e Maxime Mbanda ad essere eliminato è Maxime Mbanda.

C’era un tempo in cui Zeudi Di Palma ed Helena Prestes erano amiche. Anzi addirittura molto più vicine. “Io non provo più nulla nè per Helena nè per Javier” afferma l’ex Miss Italia. Eppure continua a criticare questa coppia. E lo fa anche in maniera piuttosto pesante, criticando anche la loro intimità. Helena e Zeudi discutono, tirando in ballo anche Javier. La situazione ovviamente non si risolve. E probabilmente non si risolverà mai all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini.

A finire in nomination al termine della puntata di giovedì 20 febbraio del Grande Fratello sono stati numerosi concorrenti: Chiara Cainelli, Giglio, Iago Garcia, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta.