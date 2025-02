Grande Fratello ieri sera, eliminato, nominati e seconda finalista. La gaffe di Signorini sul Papa

La seconda finalista di questa edizione del Grande Fratello è stata nominata durante la puntata di ieri, lunedì 24 febbraio e questo non è stato l'unico momento particolare della serata. Manca un mese alla finale di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e nella puntata di lunedì 24 febbraio a Lorenzo Spolverato, primo finalista, è stato affiancato il nome di una donna finalista. Ovvero, Jessica Morlacchi. La cantante è la seconda finalista di questa edizione del Grande Fratello. A decretarlo è stato il pubblico attraverso un televoto flash aperto dal conduttore Alfonso Signorini fra lei, Amanda Lecciso, Stefania Orlando ed Helena Prestes durante la puntata di lunedì 24 febbraio.

“Chi entra in Conclave da Papa ne esce cardinale”: Alfonso Signorini, visto il momento particolarmente difficile che sta vivendo il mondo proprio guardando a Papa Francesco, commette una gaffe proprio poco prima di decretare la finalista. Il significato era quello che poi si è verificato, ovvero che la favorita Helena Prestes non è stata decretata finalista. Però avrebbe di certo, in un momento così delicato per la salute di Papa Francesco, evitare un riferimento del genere in un contesto tale.

L'eliminato fra i nominati dalla puntata di giovedì 20 febbraio - ovvero Iago Garcia, Chiara Cainelli, Giglio, Shaila Gatta e Mattia Fumagalli - è Iago Garcia.

Ad andare in nomination al termine di questa puntata sono Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma, Maria Teresa Ruta ed Helena Prestes.

Shaila Gatta ha composto un apprezzabile brano rap contro Helena Prestes. Quindi all’interno della Casa del Grande Fratello non si sta facendo notare soltanto per la storia d’amore con Lorenzo Spolverato. "Perché dici sempre “Seven-eight quando parli di Helena Prestes?” chiede Alfonso Signorini a Shaila Gatta. “E’ un modo di dire nel mondo della danza” risponde lei. “Non mi fai fesso, si riferisce alla malafemmina nella Smorfia napoletana, te lo dico io” aggiunge il conduttore. “Non conosco la Smorfia” ribatte lei. “Abbiamo trovato l’unica napoletana che non la conosce” chiude il confronto Signorini.

Zeudi Di Palma finisce sulla graticola per aver detto di non conoscere nulla dell’avvicinamento fra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello in una delle edizioni passate del Grande Fratello. “Giuro su mia mamma e mia nonna che non lo sapevo”. Ma spunta un like a un post proprio su quella ship. “Vorresti essere me, ma è tardi” la incalza Helena Prestes adombrando l’ipotesi che la ex Miss Italia si sia avvicinata a lei in questo Grande Fratello solo per vivere di luce riflessa. “Possiamo pensare che tu conoscessi già la relazione fra Rosalinda e Dayane” aggiunge Alfonso Signorini.