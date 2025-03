Grande Fratello, fra Helena e Javier è finita: arriva la finale e tutte le coppie si lasciano

Helena Prestes e Javier Martinez non stanno più insieme. La modella brasiliana e il pallavolista argentino si sono lasciati definitivamente? Nella notte fra lunedì 17 e martedì 18 i due inquilini della casa del Grande Fratello hanno avuto un confronto - nel quale comunque sono rimaste diverse zone d’ombra - e la decisione alla quale sono arrivati è quella di chiudere la loro relazione.

E così dopo Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta e dopo Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi - la loro in realtà è stata più una crisi che una chiusura definitiva, ma vista la di lui eliminazione dal reality show nella puntata di lunedì 17 marzo il discorso è rimandato a quando anche lei sarà uscita dalla Casa -, anche la terza e ultima coppia rimasta sotto le telecamere è scoppiata.

E proprio pochi giorni prima della finale del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 31 marzo. Coincidenze? Io non credo. Giusto per parafrasare un noto personaggio del mondo del mistero.

Già, perché questo “fuggi fuggi” dalla vita di coppia sembra alquanto sospetto. I motivi possono essere diversi: dal fatto che le coppie in questione in realtà non siano legate da veri sentimenti, che le strategie stiano prevalendo sull’amore, che anche dietro ogni rottura ci siano delle strategie precise.

In tanti, fra i telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini, stanno ipotizzando che dietro tutte queste rotture ci sono delle strategie tanto dei concorrenti quanto della parte autorale del programma.

E in effetti è più che legittimo pensarlo: tutte queste coincidenze nel medesimo arco temporale possono risultare decisamente sospette. Soprattutto se si tiene conto che ormai dal punto di vista degli ascolti televisivi questa edizione sta soccombendo rispetto ai prodotti Rai ad ogni puntata. Comprensibile, quindi, la necessità di alimentare le dinamiche del programma in vista della conclusione.