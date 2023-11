Grande Fratello, Greta Rossetti entra stasera nella Casa: cosa succederà

Greta Rossetti entrerà questa sera nella casa del Grande Fratello. Ad annunciarlo è la stessa ex tentatrice di Temptation Island e, forse, ex fidanzata di Mirko Brunetti con una story su Instagram - e dove altrimenti? - dal tono eloquente: al commento "Ti prego dimmi che entri nella casa" ha risposto "Vado a rimettere in ordine la situazione. A domani sera (riferendosi alla puntata di questa sera, ndr)".

Insomma, tanto tuonò che piovve. Negli ultimi giorni Greta Rossetti ha pubblicato numerose stories su Instagram nelle quali ha sparato a zero contro Angelica Baraldi. Fino ad arrivare ad apostrofarla con il termine "gatta morta". Il motivo? Si è avvicinata a Mirko Brunetti, che pare ad oggi essere l'ex fidanzato di Greta Rossetti. Anche se forse, viste le reazioni decisamente sopra le righe che ha avuto lei negli ultimi giorni, c'è da immaginare che la storia d'amore possa non essere realmente finita.

Cosa farà questa sera Greta Rossetti al Grande Fratello? A spiegarlo è ancora una volta la stessa ex tentatrice: "Vado solo a ricordare alla gente di non esagerare e torno a casa mia". Quindi non sarà una concorrente del reality show. Ma questo non significa che da domani non vedremo più stories contro i vari inquilini della casa. Insomma, il reality show di Canale 5 nella versione "no trash" sta andando proprio nella direzione contraria a quanto sperato visto che sta conferendo visibilità a personaggi che personaggi non sono.

Non rimane quindi che attendere lo scontro, inevitabile, di questa sera fra Greta Rossetti e Angelica Baraldi, cui seguirà l'altrettanto inevitabile crisi di Mirko Brunetti che capirà di essere innamoratissimo dell'ex tentatrice e quindi inizierà a porsi una serie di domande. Da tenere d'occhio anche le reazioni di Perla Vatiero, fidanzata di Mirko diventata ex proprio durante Temptatio Island. Insomma, nessuna sorpresa in vista.