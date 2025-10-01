Grande Fratello subito alla prova: Giulia rischia la squalifica

Roma, 1 ottobre 2025 - “Avete voluto la bicicletta? Adesso dovete pedalare”. Si potrebbe riassumere con questo adagio quello che sta accadendo in questi primi giorni al Grande Fratello. Il reality show condotto da Simona Ventura, con gli opinionisti in studio Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi, ha inaugurato il nuovo corso lunedì 29 settembre. Un nuovo corso che vede l’ingresso di concorrenti “nip” - uno di questi ha già lavorato nel mondo del cinema, ma soprassediamo -, un televoto “antitruffa” e un regolamento ferreo per quanto riguarda le squalifiche: chi sbaglia paga e non viene neppure ospitato in studio per la diretta settimanale del lunedì sera.

Quindi a questo punto ci si aspetta un provvedimento esemplare per una delle concorrenti che ha pronunciato un’esclamazione decisamente infelice. “Sono venuta malissimo. Sembro una d..n” ha affermato guardando la propria foto sul body pack delle batterie del microfono. La concorrente in questione è la diciannovenne torinese Giulia, la quale con la ovvia leggerezza dei suoi neanche vent’anni ha usato un’espressione che per molti può suonare colloquiale. Ma che alle orecchie di molti nel 2025 può risultare offensiva.

E quindi cosa succederà? A questo punto, a rigor di logica e di regolamento, la concorrente in questione dovrebbe essere squalificata. Con buona pace delle dinamiche televisive e della sua storia di rinascita da raccontare. Se questo non dovesse accadere, infatti, il rischio sarebbe quello di riprecipitare nelle logiche del “solito Grande Fratello” e quindi far risultare questo nuovo corso del reality show ben poco credibile.