Grande Fratello, lascia anche Francesca: Anita rientra?

Roma, 17 ottobre 2025 – Due uscite in quasi un mese di Grande Fratello. Due uscite non dettate dal televoto. L’unico inquilino che ha dovuto abbandonare la Casa per volontà del pubblico è stato infatti Giulio. “Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la casa del Grande Fratello per motivi personali”. Nuovo abbandono e nuovo comunicato laconico da parte della produzione. Il reality show condotto da Simona Ventura perde, si spera solo per qualche giorno, un altro pezzo. Francesca Carrara ha lasciato il Grande Fratello, mentre il figlio Simone è rimasto nella Casa.

Le motivazioni saranno probabilmente rese note durante la puntata serale di lunedì 21 ottobre, ma il dato di fatto è che a un mese dall’inizio il Grande Fratello perde pezzi, ascolti e appeal presso il grande pubblico. Che così “grande” rischia di non essere più. Gli ascolti tv dell’ultima puntata parlano di un crollo: un’audience ben al di sotto dei 2 milioni di telespettatori e uno share al 14,4%.

Anita Mazzotta è uscita dalla Casa del Gf ormai da una settimana e, nonostante le rassicurazioni della conduttrice Simona Ventura – “Ti aspettiamo” ha affermato durante la puntata di lunedì 13 ottobre -, il suo rientro sembra praticamente impossibile. E non solo per i problemi di famiglia con i quali si sta trovando a dover fare i conti, ma anche per un dato evidente: far rientrare una concorrente che è stata via oltre una settimana non potrebbe fare altro che inquinare le dinamiche del gioco. Esattamente quello che si vuole evitare dopo tutto quello che è successo nelle ultime edizioni del programma.

Ad essere finiti al televoto sono quattro casalinghi: Bena, Grazia, Giulia e Francesco. Fra i nominati, a salvarsi quasi certamente sarà Grazia. Francesco potrebbe essere il concorrente condannato all’eliminazione nella puntata di lunedì 20 ottobre.