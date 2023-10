Grande Fratello a rischio chiusura? Signorini si lamenta e gli inquilini sbottano: “Siamo tutti fidanzati”

Il Grande Fratello continua a non ingranare e i dati degli ascolti ne sono un esempio evidente, visto che in sei puntate su sette il reality show non è riuscito neppure ad avvicinarsi al 20% di share. Le motivazioni sono varie, una su tutte il fatto che ormai il programma nella formula attuale non presenta più appeal per il pubblico.

Un pubblico che spesso contesta apertamente la noia che sta caratterizzando questa edizione del Gf. Le tanto decantate dinamiche non si sono ancora innescate - e probabilmente non si innescheranno mai - e proprio per questo motivo il programma stenta a decollare.

E non servono neppure i tentativi - che forzati è dire poco - di far nascere una coppia all'interno della Casa. D'altro canto, anche i litigi, ormai noiosi e prevedibili, fra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi e fra Heidi Baci e Anita Olivieri.

Dinamiche inesistenti, cast di certo non stellare e una conduzione che evidentemente non sa che pesci prendere. A proposito di conduzione, sono stati gli stessi inquilini a parlare di Alfonso Signorini.

"Alfonso era disperato, con tutti noi. Non trova ciccia per i suoi denti. Gli mancava materiale. L’ha detto due o tre volte chiaramente. Ha detto a un certo punto ‘sì però voi mi dovete pure aiutare, perché qui non succede’. Non so Fiorda diamoci da fare, fai qualcosa tu ad esempio" ha sottolineato Beatrice Luzzi.

All'attrice ha fatto eco proprio la cantante Fiordaliso: "Eh ho capito che si disperava, ma se non c’è la ciccia che dobbiamo fare?! Capisco tutto ma cosa facciamo? La colpa è anche la loro che hanno messo qui tutti gieffini fidanzati. E quindi adesso cosa vogliono da noi? Hanno messo tutte donne fidanzate con una certa mentalità". Non sono solo i volti noti ad aver preso posizione. Vittorio Menozzi ha aggiunto: "Sì ho sentito anche io Alfonso che l’ha detto. Però ci sono vari motivi. Se prendi un cast tutto fidanzato questo succede".

Cosa succederà a questo punto? Siamo alla resa dei conti? Il dato di fatto è che a oggi un’edizione più piatta di quella attuale non si ricorda. Che il nuovo corso targato Piersilvio Berlusconi abbia ridimensionato il Grande Fratello è un dato evidente. Rimane da capire come vogliano agire il vertici Mediaset. Il rischio chiusura anticipata del programma, con dati di share che non superano neppure il 18%, è a questo punto concreto.