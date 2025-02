Grande Fratello flop, i perché del tonfo di ascolti

Tonfo negli ascolti per la puntata del Grande Fratello di giovedì 6 febbraio: il reality show condotto da Alfonso Signorini ha fatto registrare solo il 14,9% di share con una media di 1.984.000 telespettatori, ovvero la metà della fiction di Raiuno ‘Un passo dal cielo’, che ha fatto segnare il 22% di share e oltre 4 milioni di spettatori in media.

‘Un passo dal cielo’ ha quindi doppiato dal punto di vista del numero di “teste” il Grande Fratello. Numeri che impongono, o almeno dovrebbero farlo, una riflessione. Se è vero che quasi tutte le fiction Rai sono imbattibili, corrisponde altrettanto a realtà il fatto che il reality show di Canale 5 ormai non sa più cosa inventarsi. E infatti non inventa proprio nulla.

I motivi del flop del Grande Fratello sono sotto gli occhi di tutti: concorrenti che entrano ed escono dal programma come fosse un qualsiasi hotel - e senza neppure avere l’obbligo di fare check-in e check-out -, coppie del tutto fasulle, personaggi senza alcun tipo di mordente o di contenuto da veicolare oltre al bacio o alla scenata di gelosia. Per non parlare dell’imbarazzo dei contenuti proposti da Maria Monsè e dalla figlia Perla Maria. Oltre a una durata surreale del Grande Fratello. Il programma potrebbe concludersi a fine marzo, dopo oltre sei mesi dall’ingresso del primo concorrente nella Casa. E sono in tanti sul web a ritenere che sarebbero bastati anche “solo” tre mesi.

Per non parlare di una conduzione zoppicante da parte di Alfonso Signorini e di un apporto ormai sempre uguale a se stesso delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Il ruolo di Rebecca Staffelli, poi, continua a far storcere il naso a molti telespettatori. Anche perché nessuno ha mai chiarito realmente quale possa essere nell’economia del programma.