Grande Fratello 2024, eliminato e nominati di lunedì 14 ottobre. Il segreto di Enzo Paolo Turchi

Confessioni, polemiche, presunti amori, un’eliminazione e nuove nomination: c’è stato un po’ di tutto nella puntata del Grande Fratello di lunedì 14 ottobre.

Le pagelle della puntata

In nomination dalla passata settimana erano finiti in sei: Amanda Lecciso, Helena Prestes, Tommaso Franchi, Michael Castorino, Clayton Norcross e Yulia Naomi Bruschi. A dover lasciare la casa del Grande Fratello è stato Michael Castorino.

Si comincia parlando della liaison fra Yulia Naomi Bruschi e Luca Giglioli detto Giglio. “Yulia, tu hai paura di ferire qualcuno fuori dalla Casa?” chiede Alfonso Signorini. “Diciamo che ho paura di ferire me stessa” risponde lei. Perfetto, la relazione della ragazza fuori dalla casa del Grande Fratello non esiste.

Altro giro, altra pseudocoppia: quella che vede al centro del dibattito Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. E alla fine anche in questo caso non si è risolto nulla.

Spazio poi a Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, ovvero le Non è la Rai. E proprio dei tempi di Non è la Rai si è parlato. Anzi, di quando i riflettori si sono spenti e loro tre hanno dovuto trovare un’alternativa al successo televisiva. Ilaria Galassi che bacia la signora Ausilia e lei che le dice “Basta, basta” è la cosa più bella del mondo.

E intorno alle 22.40 ecco il piatto forte della serata: la presunta crisi fra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. E se questo è il piatto forte della puntata, immaginiamoci il resto. Ovviamente la scenetta di Alfonso Signorini che sostiene che Enzo Paolo Turchi sia geloso della moglie a causa di Clayton Norcross si risolve con un abbraccio fra il coreografo e l’attore. Insomma, tutto finto e inutile. Poi il focus è di nuovo passato sulla presunta crisi della coppia Enzo Paolo-Carmen. “Lo amerò sempre, lui è tutto per me. E io spero di essere tutto per lui. Avendo visto il Grande Fratello da casa, capisco che a volte da dentro vedi cose che non esistono. Dice che amo gli uomini di potere? Per me lui è un uomo di potere, ha un potere immenso. Se sono ancora qui è grazie a lui. Lui a volte ha momenti in cui ha pensieri negativi” getta acqua sul fuoco Carmen Russo. Insomma, Alfonso Signorini prova a innescare la polemica ma senza riuscirci. “Mi è successa una brutta cosa da bambino, quando avevo 11 anni. Una cosa che non auguro a nessuno. Ma ne parleremo in separata sede” confessa infine Enzo Paolo Turchi.

Surreale il momento in cui si è parlato della gelosia di Helena Prestes nei confronti di Lorenzo Spolverato a causa di Amanda Lecciso. “Per me sei instabile” afferma la sorella di Loredana Lecciso. Finalmente un po’ di pepe all’interno di una puntata decisamente noiosa.

E anche la coppia composta da Shaila Gatta e Javier Martinez si presenta quantomeno particolare: l’ex velina nel giro di 24 ore è passata dal non essere interessata all’avere l’ormone a palla per il pallavolista. Cosa succederà?

Poi spazio alle nuove nomination. I nominati andranno al televoto per l’immunità e, quindi, non per una prossima eliminazione. I preferiti della Casa sono Enzo Paolo Turchi, Giglio e le Non è la Rai. Cesara Buonamici dà inspiegabilmente l’immunità a Iago Garcia, mentre Beatrice Luzzi rende immune Mariavittoria Minghetti. I nominati sono Yulia Naomi Bruschi, Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso e Shaila Gatta.