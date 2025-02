Grande Fratello ieri sera: eliminato, nominati e l'ira di Signorini: "Perché dici questa scemenza?"

Milano, 27 febbraio 2025 – E' successo un po' di tutto nella puntata del Grande Fratello di giovedì 27 febbraio. Un'eliminazione, nuovi nominati e tante discussioni. Oltre all'annuncio della fine ufficiale - chissà per quanto - della relazione fra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Una puntata nella quale fra i protagonisti assoluti sono emersi il conduttore Alfonso Signorini e l'opinionista Beatrice Luzzi. Interessante, visto il numero notevole di concorrenti ancora in gara all'interno del reality show. "Prendi per i fondelli il pubblico, perché dici questa scemenza? In quel momento non hai collegato il cervello alla bocca" tuona Alfonso Signorini contro Chiara Cainelli. La quale è stata redarguita dal conduttore per una sua frase del tutto infelice: "Le regine finiscono impiccate". Secondo la concorrente, la frase non sarebbe stata riferita ad Helena Prestes. La quale però era stata definita più volte proprio "regina".

"Ci proviamo da tanto tempo, ma oltre a problemi di coppia generali ci sono dei problemi individuali nostri da risolvere. Mi pesa molto l’assenza di dialogo” ha spiegato Shaila Gatta. “Sono stanco, però sono innamorato di lei e questa cosa non finisce subito. L’amore dentro va avanti. Fermiamo le aspettative, prendiamoci dello spazio e respiriamo un attimo, però quello che ho dentro non cambia” ha aggiunto Lorenzo Spolverato. Così commentano i due inquilini della Casa del Grande Fratello la conclusione, pare ufficiale, della loro relazione. "Le persone non cambiano. O si sceglie di stare sulle montagne russe o si prende una direzione precisa e netta” ha commentato Stefania Orlando. “Il pubblico ti ha portato in finale, ma se il Grande Fratello vuole ti può anche squalificare. Viste le tue reazioni sopra le righe dopo il litigio con Shaila io ti avrei squalificato” ha aggiunto il conduttore Alfonso Signorini.

In nomination dalla puntata di lunedì erano finite solo donne: Amanda Lecciso, Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Chiara Cainelli e Maria Teresa Ruta. Ad essere eliminata è stata Amanda Lecciso.

Alla fine della puntata di giovedì 27 febbraio del Grande Fratello i nominati sono Zeudi Di Palma, candidata da una parte del gruppo, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta.